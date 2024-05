EALA è il primo hotel sul Lago di Garda ad aggiudicarsi 2 Chiavi MICHELIN

Gli scatti d'Affari

EALA, My Lakeside Dream conquista Due Chiavi MICHELIN: è l’unica struttura sul Lago di Garda ad aver raggiunto questo traguardo

Tra acqua, terra e cielo, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, EALA, My Lakeside Dream è un sogno da vivere a occhi aperti, dove l’amore per il territorio incontra l’esclusività e l’eleganza. Un cinque stelle Lusso, adult friendly e dal cuore green che ha ricevuto dalla Guida MICHELIN Due Chiavi, il nuovo riconoscimento dedicato alla categoria dell’ospitalità e riservato a strutture esclusive che si distinguono per cinque criteri universali: eccellenza nell'architettura e nel design, qualità e solidità del servizio, personalità e carattere, coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta, rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova. Le Due Chiavi MICHELIN assegnate dalla Guida identificano “Un soggiorno eccezionale”.

EALA è un’esperienza di assoluto benessere declinata tra una proposta gourmet di alto livello, guidata dallo chef Alfio Ghezzi, e una filosofia di wellness che celebra il territorio, ispirata alla località di Limone sul Garda e ai suoi panorami. Di proprietà della famiglia Risatti, con lunga esperienza nel settore dell’hôtellerie, dispone di 67 stanze tra junior suite e suite, ed esprime regalità, pace e purezza, tutte caratteristiche riconducibili al cigno, “eala” in lingua celtica. Una struttura di lusso innovativa, nell’architettura e nel design, che rispetta alti standard ambientali, comfort e servizi di altissima qualità. “Siamo molto contenti del riconoscimento che ci pone in risalto tra i migliori hotel della penisola, ed in particolare del Lago di Garda, continueremo con passione questo percorso di qualità che abbiamo scelto con l’obbiettivo di rendere sempre più soddisfatti i nostri ospiti”, ha affermato Davide Rossi, proprietario.