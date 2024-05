Fincantieri e EDGE Group formalizzano la Joint Venture "MAESTRAL"

Fincantieri e EDGE Group: al via la Joint Venture MAESTRAL. Annunciato ordine da 400 milioni di euro per 10 navi

EDGE, uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa, e Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, hanno firmato oggi un accordo che formalizza il lancio di MAESTRAL, la joint venture (JV) creata tra le due società in ambito della cantieristica navale basata ad Abu Dhabi. La JV, annunciata per la prima volta nel febbraio di quest'anno, coglierà le opportunità a livello globale di progettazione e produzione di navi militari avanzate. EDGE detiene una partecipazione del 51% nella JV, con diritti di prelazione per gli ordini non NATO insieme a una serie di ordini strategici effettuati da alcuni selezionati Paesi membri della NATO, con una pipeline commerciale di ordini del valore stimato di circa 30 miliardi di euro.

La firma dell'accordo è stata seguita dall'annuncio di un importante ordine di 10 pattugliatori d’altura (OPV) tecnologicamente avanzati di 51 metri da parte delle Forze della Guardia Costiera degli Emirati Arabi Uniti, per un valore di 400 milioni di euro. Gli OPV da 51 metri della classe P51MR, basati sulla collaudata classe Saettia, sono unità all'avanguardia che si distinguono per l'elevata modularità, la stabilità in condizioni di mare agitato, la ridotta segnatura radar e l'elevata flessibilità operativa.

La cerimonia di firma si è svolta alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe Ereditario di Abu Dhabi, e ha visto la partecipazione di H.E. Faisal Al Bannai, Presidente del Gruppo EDGE, dell'On. Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa italiano, dell'Ammiraglio di squadra Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, di Hamad Al Marar, Direttore Generale e Amministratore Delegato del Gruppo EDGE, di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri e di Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Presidente del Gruppo EDGE, ha dichiarato: "A soli tre mesi dal lancio di questo progetto con Fincantieri, annunciamo ora un importante ordine per unità OPV sofisticate, che saranno costruite sia nei nostri cantieri di Abu Dhabi, sia in Italia. Questo non solo dimostra la rapidità con cui EDGE e i suoi partner possono operare e le risorse che possiamo mobilitare, ma sottolinea pienamente la nostra strategia di crescita delle esportazioni a livello internazionale attraverso partnership reciprocamente vantaggiose, lo scambio di conoscenze e competenze e la continua ricerca dell'eccellenza tecnologica attraverso l'innovazione. Inoltre, apre a MAESTRAL l'opportunità di promuovere alle marine e alle guardie costiere di tutto il mondo un’ampia gamma di soluzioni navali diversificate, tra cui una serie completa di navi tecnologicamente avanzate".

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: "Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di MAESTRAL e un primo importante ordine dall'inizio della nostra collaborazione con il Gruppo EDGE. La firma di oggi rappresenta la prova concreta di come questa joint venture sia una piattaforma industriale di grande valore, che ci permetterà non solo di cogliere le opportunità che si presentano in un mercato strategico come quello degli Emirati Arabi Uniti, ma anche di sviluppare ulteriormente le nostre capacità commerciali, creando così nuove e importanti occasioni di crescita e di espansione nel settore della difesa internazionale in collegamento con la piattaforma di esportazione di Abu Dhabi".

MAESTRAL si concentrerà sulla vendita, operazioni commerciali e ingegneria per il design e l’assistenza tecnica, offrendo al contempo preziose opportunità di lavoro a talenti locali e internazionali altamente qualificati.