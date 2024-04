Snam al Green & Hydrogen Forum: l'intervento di Piero Ercoli

Snam prende parte all'edizione 2024 del Green & Hydrogen Forum: l'intervento di Piero Ercoli, Executive Director Decarbonization Unit

L'idrogeno e le sue potenzialità sono al centro dell'attenzione dell'edizione del 2024 del Green & Hydrogen Forum. In un contesto in cui la diversificazione verso fonti rinnovabili rappresenta una sfida cruciale per il futuro, lo sviluppo della produzione di idrogeno e delle relative infrastrutture emerge come una strategia vincente per gli operatori del settore energetico. Il dibattito tra i principali attori del settore diventa fondamentale per definire obiettivi concreti e strategie efficaci nel realizzare progetti ambiziosi per lo sviluppo industriale europeo. A questo scopo, rappresentanti istituzionali e top manager delle principali industrie italiane si sono riuniti per condividere idee, esperienze e progetti che contribuiranno a plasmare il futuro dell'energia verde e dell'idrogeno.

Tra i partecipanti, ha preso la parola Piero Ercoli, Executive Director Decarbonization Unit di Snam, che ha dichiarato: “L'idrogeno rappresenta un pilastro fondamentale per il percorso verso la decarbonizzazione europea e le strategie volte ad assicurare una transizione energetica che sia la più sostenibile e competitiva possibile. La Commissione Europea, che ha dedicato un'intera sezione del piano REPowerEU all’idrogeno e alle sue applicazioni, si sta muovendo in tal senso e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del ‘Gas and Hydrogen Package’, la riforma dei mercati del gas e dell’idrogeno, lo dimostra: stabilire norme comuni per il trasporto, l’approvvigionamento e lo stoccaggio di idrogeno e l'organizzazione e il funzionamento del settore, permette di affrontare questa transizione in modo corale e sinergico".

"Come operatore infrastrutturale e di trasporto siamo quotidianamente impegnati nel ruolo di abilitatori di questa transizione, non solo attraverso investimenti tangibili come il progetto SoutH2 Corridor, confermato tra quelli di interesse comune dell’Unione Europea e in partnership con altri TSO, che valorizza il ruolo strategico dell’Italia nello scenario geopolitico energetico del continente, ma anche promuovendo l'innovazione con iniziative volte a sviluppare l’intera filiera come il Decarbonization Research Center e Hyaccelerator, programma che ha raggiunto la sua terza edizione a sostegno delle realtà più innovative nel settore dell'idrogeno e rivolto alle startup”, ha concluso Ercoli.