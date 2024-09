Snam all'Italian Energy Summit: l'intervento del Director H2 Project Development Pozzi

Snam all'Italian Energy Summit: Giovanna Pozzi sottolinea l'Importanza dell'idrogeno per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica

Oggi, durante l'Italian Energy Summit, Giovanna Pozzi, Director H2 Project Development di Snam, ha condiviso le prospettive strategiche dell'azienda per l'idrogeno, sottolineando come questo elemento possa diventare una leva fondamentale per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica dell'Europa. "L’idrogeno rappresenta una leva cruciale per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica. Attraverso progetti strategici come il SoutH2 Corridor per il trasporto dell’idrogeno dal Nord Africa all'Europa, Snam è in prima linea nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato Pozzi.

Snam si sta impegnando a creare un'infrastruttura resiliente e multi molecola, che consenta all'Italia e all'Europa di diversificare le proprie fonti energetiche e di puntare al net zero in modo equo e sostenibile. La manager ha evidenziato che la strategia di Snam per l'idrogeno si concentra anche su settori difficili da decarbonizzare, come la siderurgia. "Stiamo sperimentando l'uso di idrogeno nella produzione di acciaio attraverso progetti come l’elettrolizzatore in collaborazione con Tenaris e Tenova nello stabilimento di Bergamo, la Hydrogen Valley in Puglia e IdrogeMO a Modena", ha aggiunto. Pozzi ha affermato che queste iniziative, unite al SoutH2 Corridor, dimostrano l'impegno di Snam non solo nello sviluppo tecnologico, ma anche nell'integrazione dell'idrogeno nell'infrastruttura energetica esistente.

In un contesto di instabilità internazionale e di mercato, la situazione energetica avrà un impatto significativo sulla competitività del sistema imprenditoriale italiano. L’Italian Energy Summit rappresenta un’importante occasione di confronto tra le istituzioni politiche e i principali operatori del settore energetico, sia in Italia che all'estero, per affrontare le questioni cruciali che riguardano il futuro energetico del Paese.