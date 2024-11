Snam, conclusa la campagna di iniezione: stoccaggi pieni al 98,5%

Snam, stoccaggi pieni al 98,5% per un totale di 18,7 mld di metri cubi: l'Italia supera l'obiettivo del 90% di riempimento

Snam ha annunciato che, con la conclusione della campagna di iniezione lo scorso 31 ottobre, il riempimento degli stoccaggi italiani ha raggiunto il 98,5%, per un totale di 18,7 miliardi di metri cubi. Questo risultato include sia lo stoccaggio di modulazione, che ha toccato i 13,9 miliardi di metri cubi (superando il record dello scorso anno di 13,6 miliardi), sia lo stoccaggio strategico, che si attesta a 4,8 miliardi di metri cubi. In confronto, la media del riempimento degli stoccaggi in Europa è di circa il 95%.

Questi volumi comprendono le riserve gestite da Stogit (società interamente controllata da Snam), che ha raggiunto 17,4 miliardi di metri cubi suddivisi tra 12,7 miliardi per lo stoccaggio di modulazione e 4,7 miliardi per quello strategico, oltre a quelle degli altri operatori.

L'Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier, ha commentato: “La conclusione della campagna di iniezione ci permette di affrontare la stagione invernale con fiducia, pur in un contesto di volatilità e incertezza sui mercati globali. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie a un’azione coordinata tra Governo, Arera, e i principali operatori, inclusa Snam”.

Grazie a questi risultati, l’Italia supera abbondantemente l’obiettivo del 90% di riempimento, previsto dalla normativa europea e nazionale, assicurando la copertura del 25%-30% della domanda giornaliera nei periodi più freddi. Questo livello di riempimento è stato facilitato dalle misure introdotte da Snam nel corso dell’ultimo anno termico, come i servizi di controflusso che hanno permesso agli stoccaggi di partire con un riempimento iniziale del 60% ad aprile 2024 per la campagna estiva di ricostituzione.

Per la prossima stagione invernale, Snam proseguirà il proprio impegno a supportare gli operatori attraverso servizi per mantenere il gas in stoccaggio, come i servizi di controflusso e di giacenza residua, così da rispondere efficacemente ai picchi di consumo.