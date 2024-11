Gruppo Snam, Cubogas celebra 40 anni e inaugura la nuova area test per i compressori a idrogeno

Gruppo Snam, Cubogas festeggia 40 anni di storia: inaugurata la nuova area di collaudo per i compressori a idrogeno

Cubogas, controllata al 100% da Greenture (parte del Gruppo Snam), ha celebrato oggi 40 anni di storia. Il traguardo è stato festeggiato attraverso un evento istituzionale presso la propria sede di Cherasco (Cuneo). L’azienda, leader internazionale nelle attività di progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche per la compressione di gas naturale, biometano, idrogeno e gas tecnici, con più di 4.000 compressori installati, è attiva nel mercato italiano e internazionale con i marchi Cubogas e Fuel Maker.

L’evento ha visto la partecipazione delle istituzioni regionali e locali e dei dipendenti della società, che hanno potuto assistere all’inaugurazione della nuova area per il collaudo dei compressori a idrogeno, asset pressoché unico sul territorio nazionale che consente test fino a 1.000 bar di pressione. L’area permette di poter apportare migliorie continue ai prodotti sviluppati da Cubogas e dai fornitori in particolare per la componentistica. Avere un'area di collaudo idrogeno al termine di una fase produttiva consente, inoltre, di poter verificare le performances dei prodotti nelle medesime condizioni di utilizzo del cliente.

"Celebrando i 40 anni di storia di Cubogas, raggiungiamo un traguardo importante che ci incoraggia ad affrontare le sfide del futuro con ottimismo e impegno costante. In collaborazione con partner istituzionali come la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e Confindustria, individuiamo nell’innovazione e nella sostenibilità le leve strategiche per promuovere la decarbonizzazione. Questo obiettivo passa attraverso applicazioni industriali che sfruttano il potenziale di molecole decarbonizzate come il biometano e l’idrogeno", ha dichiarato Gianfranco Malvicini, Amministratore Delegato di Cubogas. "Stiamo costruendo un percorso sistemico che consente a Cubogas di affermarsi sempre più come attore chiave della transizione energetica, puntando a un futuro energetico più sostenibile e resiliente".

Durante la giornata è stata ripercorsa la storia di Cubogas dalla sua fondazione ad oggi. Un percorso a supporto della transizione energetica, con il ruolo essenziale di istituzioni e aziende per lo sviluppo del territorio. Accanto a Claudio Bogetti, Sindaco di Cherasco dove da 18 anni sorge la sede, sono intervenuti Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, Andrea Amalberto, Presidente di Confindustria Piemonte, Mariano Costamagna, Presidente di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, Direttrice Generale di Confindustria Cuneo.

“La transizione energetica è un percorso articolato ma necessario per la progressiva decarbonizzazione della nostra economia, e siamo orgogliosi come Regione Piemonte di valorizzare in questo senso il tessuto industriale del nostro territorio”, ha commentato Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte. “Aziende come Cubogas, che oggi celebra i suoi 40 anni di attività, rappresentano il chiaro esempio di come un’azienda storica del territorio si misuri con queste sfide e, anzi, decida di cavalcarle con progetti innovativi e sostenibili come quello presentato oggi”.

Durante l’evento, Alessio Torelli, Presidente di Cubogas e Presidente e Amministratore Delegato di Greenture, e l’AD di Cubogas Gianfranco Malvicini hanno premiato 7 colleghi ed ex colleghi per il loro impegno e la loro professionalità negli anni trascorsi al servizio dell’azienda.