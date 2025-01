Snam, firmato un Memorandum d’intesa con ACWA Power per l’idrogeno verde e l’ammoniaca

Snam, siglato un Memorandum d’intesa con ACWA Power per lo sviluppo di una catena di fornitura internazionale di idrogeno verde tra Arabia Saudita ed Europa

Snam e ACWA Power, in un momento cruciale per la transizione energetica globale, hanno annunciato di aver firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) per sviluppare una catena di fornitura internazionale di idrogeno verde tra l'Arabia Saudita e l’Europa.

La collaborazione tra le due società mira a creare una rete affidabile ed economicamente sostenibile per l'approvvigionamento di idrogeno verde. Il progetto include anche lo sviluppo di un terminale di importazione di ammoniaca in Italia, che fungerà da ponte per il trasporto di idrogeno verde dall'Arabia Saudita a diverse nazioni europee, tra cui Austria e Germania, attraverso il corridoio SoutH2, un'infrastruttura di 3.300 km.

ACWA Power, leader globale nella desalinizzazione dell'acqua e pioniera nell'idrogeno verde, è attivo in 13 Paesi con un portafoglio di 94 progetti. Con un valore di investimento di circa 97 miliardi di dollari e una capacità produttiva di 69 GW di energia, l'azienda saudita punta a consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica. Dall'altra parte, Snam, azienda italiana leader nel trasporto e stoccaggio di gas naturale, gestisce una rete di 38.000 km e sta investendo in gas verdi come biometano e idrogeno.

In merito al memorandum, Marco Arcelli, Amministratore Delegato di ACWA Power, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di Snam per promuovere progressi significativi nel settore dell'idrogeno verde. Con le emissioni del settore energetico già ridotte del 40% rispetto a 20 anni fa, ora dobbiamo concentrare i nostri sforzi collettivi su nuove molecole a basso contenuto di carbonio per decarbonizzare i nostri settori. L'unione delle nostre competenze contribuirà ad accelerare questo processo”.

Da parte sua, Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam, ha dichiarato: “Gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione dell'UE richiedono un'azione decisiva in tutti i settori produttivi, che preveda l’utilizzo pratico, efficiente e accelerato di tutte le tecnologie disponibili. L'idrogeno svolge un ruolo chiave e siamo lieti di poter perseguire opportunità di sviluppo in questo ambito anche attraverso accordi come quello firmato con ACWA Power: lo sviluppo del terminale di importazione dell'ammoniaca risulta sinergico con quello del SoutH2 Corridor”.