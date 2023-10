Snam, IGU e Rystad Energy presentano il Global Gas Report 2023

Snam, International Gas Union e Rystad Energy: presentato il Global Gas Report 2023 all’Energy Intelligence Forum di Londra

A seguito delle situazioni negative su approvvigionamento e prezzi scaturite dalla crisi Russia-Ucraina, la domanda globale di gas è diminuita del 1,5% nel 2022 rispetto al 2021. I cali più significativi sono stati registrati in Europa e in Asia, ma sono stati parzialmente compensati da una forte crescita in Nord America. La domanda di gas in Europa è diminuita di quasi il 12% nel 2022. Aumenti dei prezzi internazionali del GNL hanno causato una diminuzione della domanda in Asia di 18 miliardi di metri cubi (1,9%) nel 2022, con una significativa distruzione della domanda nell'Asia meridionale, dove prezzi del GNL inaccessibili hanno portato a carenze di gas e black-out.

Pakistan e Bangladesh sono stati particolarmente colpiti, registrando una diminuzione del gas del 12% e del 15%, rispettivamente, nel 2022. Al contrario, la domanda di gas in Nord America è cresciuta del 4,8% nel 2022, poiché i prezzi del Nord America sono rimasti in gran parte isolati ed accessibili. Nel primo semestre del 2023, la Cina ha visto la domanda di gas crescere del 5,4% anno su anno, raggiungendo 194 miliardi di metri cubi.

Stefano Venier, CEO di Snam, ha sottolineato: "Come parte di un mercato globale sempre più interconnesso, il sistema del gas europeo è riuscito a superare le enormi sfide affrontate nel 2022, grazie anche alla flessibilità fornita dal GNL e alla maggiore diversificazione delle forniture di gas, che hanno portato gli stoccaggi quasi a piena capacità prima dell’inizio della stagione invernale. È importante continuare a investire nell'infrastruttura del gas per garantire un approvvigionamento affidabile ed accessibile di gas naturale e accelerare lo sviluppo di gas verdi a basso tenore di carbonio e della CCS, considerando il ruolo chiave che le molecole avranno nella composizione energetica del futuro prossimo e lontano".

La produzione globale di gas nel 2022 è rimasta stabile, con un aumento marginale di 8,3 miliardi di metri cubi o meno dell'0,5%, mantenendo il gas globale in scarsa offerta. La riduzione della produzione russa nel 2022 è stata compensata dalla crescita dell'offerta in Nord America, Medio Oriente, Europa e Asia, bilanciando sostanzialmente il volume di offerta di gas disponibile sul mercato ai livelli pre-guerra Russia-Ucraina. L'Africa ha registrato una piccola diminuzione nella produzione di gas tra il 2021 e il 2022. I prezzi del gas naturale rimangono al di sopra dei livelli pre-covid e pre-crisi energetica nel secondo semestre del 2023, ma i prezzi si sono raffreddati rispetto ai picchi record del 2022.

La riduzione dei prezzi nel 2023 è in gran parte derivata dalla diminuzione della domanda, soprattutto in Europa e in Asia. Alla fine di agosto 2022, il prezzo del gas naturale aveva registrato un picco storico, con il TTF con sede nei Paesi Bassi che si è attestato intorno a 90 USD/MMBtu con i prezzi spot del GNL asiatico saliti oltre i 60 USD/MMBtu. La contrazione successiva della domanda, la crescita marginale dell'offerta e la rimozione degli ostacoli infrastrutturali hanno contribuito a creare un fragile equilibrio instabile nel mercato.

Madam Li Yalan, Presidente IGU, ha sottolineato: “La crisi energetica ha ricordato al mondo che l'energia può diventare veramente sostenibile solo quando è accessibile e sicura. Molte nazioni in via di sviluppo in Asia, Africa e Sud America avranno bisogno ancora di più gas per alimentare l'economia, ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni. È chiaro che, per costruire sistemi energetici sostenibili ed accessibili per tutti, sono necessari investimenti nel settore del gas insieme a una maggiore produzione di energie rinnovabili”.

Il gas naturale liquefatto (LNG) è stato cruciale per affrontare la crisi, compensando la carenza e mantenendo accese le luci in Europa, tuttavia la carenza di approvvigionamento globale e i prezzi eccezionalmente alti hanno lasciato alcuni paesi asiatici al buio. Nel 2022, le importazioni di LNG in Europa sono aumentate del 69% raggiungendo i 169 miliardi di metri cubi, in un mercato globale fortemente teso. Per ripristinare la sicurezza dell'approvvigionamento globale di LNG, è necessario affrontare l'attuale carenza.

Nonostante l'ottimismo recente, la crescita degli investimenti sta avvenendo dopo un lungo periodo di scarsi investimenti, e i livelli totali e gli accordi di off-take sono ancora insufficienti per garantire un adeguato approvvigionamento. Tra il 2014 e il 2020, gli investimenti nello sviluppo dell'approvvigionamento di gas sono diminuiti del 58% e hanno iniziato a riprendersi solo nel 2021. L'analisi delle future possibili traiettorie dei fondamentali del mercato globale del gas fino al 2030 dimostra che sono necessari ulteriori investimenti nella catena del valore del gas naturale per far fronte alla domanda globale e alla probabile crescita in alcune regioni.

Le previsioni internazionali sull'energia proiettano una vasta gamma di scenari per l'offerta e la domanda di gas fino al 2030 e oltre. Gli scenari più aggressivi di decarbonizzazione a 1,5 gradi prevedono una riduzione della domanda globale di energia con elevati tassi di cambiamenti tecnologici e comportamentali e sono soggetti a un'estrema incertezza, soprattutto a breve e medio termine. Il programma attuale di gas naturale e gas a basse emissioni di carbonio non soddisferà molte delle possibili previsioni di domanda.

Senza ulteriori investimenti, si prevede che il livello attuale di produzione di gas esistente e approvato raggiungerà circa4.100 miliardi di metri cubi nel 2023, diminuendo a 3.100 miliardi di metri cubi nel 2030 e ulteriormente a poco meno di 1.000 miliardi di metri cubi nel 2050, a causa della maturazione degli impianti e del declino naturale. Alla fine del 2022, la capacità di fornitura globale di idrogeno a basse emissioni di carbonio si attestava a 3,2 milioni di tonnellate all'anno e il biometano con una capacità di circa 7 miliardi di metri cubi, valori molto al di sotto degli obiettivi previsti per il 2030.

Le emissioni totali di CO2 legate all'energia a livello globale nel 2022 hanno raggiunto un nuovo record con una crescita annuale dell'1,1%. I prezzi elevati del gas hanno portato a una transizione dal gas al carbone e a un picco storico delle emissioni di CO2 dal carbone, che hanno raggiunto circa 16,8 gigatonnellate di CO2eq. Nel 2022 e nel 2023 il trend decennale è continuato con il carbone che ha rappresentato il 40% delle emissioni del settore energetico globale, mentre le economie globali e i principali consumatori di energia come la Cina e l'India hanno aumentato l'uso del carbone e approvato nuove centrali a carbone per mitigare i rischi legati alla sicurezza energetica. Nel primo semestre del 2023, i prezzi più bassi del gas, il recupero del nucleare e la produzione di energia da fonti rinnovabili hanno ridotto il consumo di carbone e le emissioni, in particolare in Europa.