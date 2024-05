Snam, il CFO Passa nominato Dirigente preposto. Chiodaroli nuovo Executive Director Internal Audit

Snam, il CFO Luca Passa è il nuovo Dirigente preposto. Chiara Chiodaroli nominata Executive Director Internal Audit

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Monica de Virgiliis, ha nominato il Chief Financial Officer Luca Passa quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998.

La nomina, che sarà effettiva dal 1° giugno 2024, è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto, ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha inoltre verificato l’adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente preposto per l’esercizio dei suoi compiti.

Luca Passa rileva nel ruolo di Dirigente preposto Luca Oglialoro, che dal prossimo 10 giugno andrà a ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer presso Industrie De Nora, partecipata da Snam con una quota del 21,6%. La Società ringrazia profondamente Luca Oglialoro per l’impegno profuso e per l’importante contributo ai risultati raggiunti da Snam nei diversi ruoli ricoperti, a partire dal 2017.

Nel corso della stessa seduta, Chiara Chiodaroli è stata nominata, con analoga decorrenza dal 1° giugno 2024, Executive Director Internal Audit, in sostituzione di Franco Pruzzi, che assume altre responsabilità all’interno del Gruppo. Da oltre 20 anni in Snam, Chiara Chiodaroli ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle funzioni di Operations & Maintenance, Pianificazione, Finanza e Controllo e, successivamente, nella funzione Internal Audit.