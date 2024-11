Snam Innovation Day 2024: startup e dipendenti protagonisti della transizione green

Evolving Horizons 2024: l’Innovation Day di Snam traccia la rotta per un futuro sostenibile. Dipendenti e startup alla guida dell’innovazione

Si è tenuta oggi a Milano la nuova edizione dell’Innovation Day di Snam, intitolata “Evolving Horizons”. L’evento, a cui ha partecipato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha messo in evidenza il ruolo cruciale dell’innovazione e della sostenibilità nel futuro dell’industria energetica. L'iniziativa ha coinvolto la community aziendale e una selezione di startup internazionali con un obiettivo comune: esplorare e promuovere tecnologie innovative per affrontare la doppia transizione energetica e digitale.

Nel suo discorso di apertura, Venier ha sottolineato la necessità per le aziende energetiche di adottare l’innovazione come strumento chiave per affrontare il cambiamento globale: “Il mondo sta affrontando un’ondata di trasformazione senza precedenti”, ha affermato. “Giornate come questa ci permettono di toccare con mano i progressi che stiamo facendo”. L’impegno di Snam verso un futuro sostenibile è confermato dal Transition Plan, che punta alla neutralità carbonica (Scope 1 e 2) entro il 2040 e al Net Zero complessivo entro il 2050; un obiettivo ambizioso sostenuto da un piano di investimenti da 26 miliardi di euro.

Al centro dell’Innovation Day, due progetti chiave: la “Centrale delle Idee” e “HyAccelerator”. La Centrale delle Idee fa parte del programma Snaminnova e incoraggia i dipendenti a proporre soluzioni innovative che possano trasformarsi in startup interne o brevetti. Quest'anno, il progetto vincitore “Energy Mill” ha proposto un sistema per rendere autosufficienti gli impianti di riduzione della pressione del gas, migliorando l’efficienza e riducendo le emissioni di CO2; un'idea che rappresenta un primo passo verso l’autosufficienza energetica degli impianti industriali.

HyAccelerator, l’acceleratore corporate di Snam, seleziona e supporta startup clean-tech da tutto il mondo. L’edizione 2024 ha premiato diverse realtà internazionali, tra cui TerraBarrier (Svezia), Elestor (Paesi Bassi), Reverion (Germania), Sakowin (Francia) e C-Zero (USA). Queste startup hanno presentato soluzioni rivoluzionarie, come batterie a lunga durata e processi innovativi per la produzione di idrogeno. Per il 2025, l’HyAccelerator ha in programma una nuova Call4Startup focalizzata sulla Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) e sul Long Duration Energy Storage (LDES), ampliando l’ambito di ricerca e sviluppo.

L’Innovation Day di quest’anno si è inoltre distinto anche per l’impegno nella sostenibilità. Snam, insieme a Renovit e Arbolia, ha compensato le emissioni prodotte dall’evento, incluso l’impatto derivante dai viaggi degli ospiti e dai consumi energetici. Questa scelta conferma la dedizione del Gruppo a un’innovazione responsabile e rispettosa dell’ambiente.

La giornata ha incluso un intervento ispiratore di Vaitea Cowan, cofondatrice del produttore di elettrolizzatori Enapter, e la partecipazione del Chief Strategy & Technology Officer di Snam, Claudio Farina, che ha ribadito l’importanza di creare un dialogo costante tra dipendenti, partner e innovatori esterni.

Le dichiarazioni di Stefano Venier, CEO Snam, ad affaritaliani

L'innovazione, il tema chiave dell'Innovation Day di Snam - come ci suggerisce il nome - resta al centro della strategia di crescita dell'azienda. "Parlando di innovazione", ha raccontato il CEO di Snam Stefano Venier, "possiamo dire che abbiamo raccontato meno di quanto effettivamente realizzato. L'anno scorso, per esempio, abbiamo prodotto un documentario che racconta la storia di un programma chiamato SnamTEC, avviato quattro anni fa, e che ha già percorso un importante cammino di innovazione".

"Abbiamo digitalizzato completamente il nostro sistema e implementato una control room per il monitoraggio in tempo reale di ogni singolo componente della rete, che, con i suoi 33.000 chilometri, è piuttosto estesa. Questa piattaforma rappresenta solo la base su cui ora stiamo integrando soluzioni di intelligenza artificiale, le quali ci aiuteranno a ottimizzare ulteriormente la gestione della rete, sia in termini di efficienza sia di efficacia. I benefici sono molteplici: oltre alla disponibilità e al funzionamento ottimale, queste innovazioni contribuiscono significativamente anche all'obiettivo di riduzione delle emissioni. Grazie a queste soluzioni, quest'anno siamo riusciti a migliorare l’efficienza della rete e prevediamo una riduzione delle emissioni di CO2 superiore al 20%, il doppio di quella ottenuta l'anno scorso", ha continuato Venier.

Sul fronte dell’Open Innovation, "è più difficile prevedere quando i risultati si concretizzeranno. Tuttavia, è fondamentale disporre di un portafoglio di soluzioni che stiamo già sviluppando. Eventi come quello di oggi ci permettono di arricchirlo ulteriormente".