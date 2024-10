Snam: l'intervento del Chief Strategy and Technology Officer Farina a ‘Il Verde e Blu Festival’

Roma, Snam: il Chief Strategy and Technology Officer Claudio Farina intervine a ‘Il Verde e Blu Festival’

In un mondo sempre più interconnesso e in rapido cambiamento, la sfida energetica si fa sempre più complessa e urgente. L’innovazione tecnologica e la sostenibilità sono diventate leve strategiche essenziali per affrontare il trilemma energetico, che impone di bilanciare tre pilastri fondamentali: sicurezza, economicità e sostenibilità. Snam, leader nella gestione delle infrastrutture energetiche, si sta ponendo in prima linea in questa sfida grazie a soluzioni avanzate e alla prossima presentazione del suo primo Transition Plan, prevista per il 17 ottobre.

Durante Il Verde e Blu Festival tenutosi oggi a Roma, Claudio Farina, Chief Strategy and Technology Officer di Snam, ha delineato il ruolo cruciale delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nel garantire un sistema energetico più efficiente e sostenibile. “In un contesto interconnesso e in costante evoluzione come quello attuale, garantire la fornitura di energia richiede soluzioni tecnologiche avanzate in grado di bilanciare le tre leve del famoso trilemma energetico: sicurezza, economicità e sostenibilità”, ha affermato Farina.

La strategia di Snam si basa sull’adozione di tecnologie innovative lungo tutta la catena del valore energetico. Questo approccio prevede l’impiego di sensoristica avanzata per la raccolta dati, il potenziamento delle infrastrutture di trasporto grazie a reti in fibra ottica e connessioni 4G e 5G, e l’uso di cloud computing e intelligenza artificiale per l’elaborazione e il monitoraggio. L’obiettivo? Generare insight strategici e massimizzare l’efficienza operativa.

Con il programma SnamTEC, l’azienda ha già avviato investimenti per circa 400 milioni di euro, finalizzati a rendere le proprie reti energetiche sempre più efficienti e sostenibili. Questo programma si inserisce in un contesto di iniziative più ampie, come il Piano Mattei e il PNRR, che mirano a costruire un sistema energetico nazionale più integrato e resiliente. “Le tecnologie digitali e la sostenibilità possono convivere e rafforzarsi a vicenda”, ha aggiunto Farina, sottolineando l’importanza di infrastrutture più longeve e resilienti, capaci di abilitare la transizione energetica verso un futuro a emissioni zero.

Il Transition Plan di Snam, che sarà presentato a breve, traccerà la roadmap del Gruppo verso il Net Zero al 2050. “Abbiamo preso un impegno serio e non più rinviabile”, ha concluso Farina, ribadendo la necessità di una strategia flessibile e credibile per affrontare la crisi climatica e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.