Snam: la nave rigassificatrice BW Singapore approda in Italia

Snam porta in Italia la nave rigassificatrice BW Singapore: iniziata l’ultima fase per l’entrata in esercizio a Ravenna

È giunta in Italia la nave BW Singapore, una Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) destinata a entrare in funzione a Ravenna nella primavera del 2025. Proveniente dai cantieri di Dubai, l’unità galleggiante è approdata presso il cantiere navale Fincantieri di Palermo, dove resterà per oltre un mese per una serie di operazioni tecniche.

I lavori previsti comprendono interventi meccanici, strumentali ed elettrici, oltre alla messa a punto di alcune apparecchiature. Questi interventi prepareranno la nave rigassificatrice alle operazioni successive di messa in gas e raffreddamento, che avranno luogo presso il terminal di Cartagena, in Spagna. Una volta completate queste fasi, la BW Singapore arriverà a Ravenna nel mese di febbraio 2025. Qui sarà collegata alla piattaforma d’ormeggio, ultimata a novembre, per ulteriori operazioni di verifica prima dell’entrata in esercizio, prevista per i primi giorni di aprile.

“L’arrivo della nave in acque italiane è un ulteriore tassello della strategia di diversificazione delle forniture di gas avviata nel 2022, che ha consentito al Paese di affrontare con successo la crisi energetica derivante dal conflitto russo-ucraino, anche grazie al contributo del GNL. Nei prossimi mesi completeremo tutte le attività finalizzate alla messa in esercizio della nave rigassificatrice a Ravenna, che rafforzerà ulteriormente la sicurezza energetica nazionale, a beneficio dei cittadini e delle imprese”, ha dichiarato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

Con l’operatività della BW Singapore, la capacità complessiva di rigassificazione italiana raggiungerà i 28 miliardi di metri cubi, un volume equivalente alle importazioni di gas via gasdotto dalla Russia nel 2021, prima dello scoppio del conflitto.

Il gas naturale liquefatto (GNL) è sempre più strategico per garantire la sicurezza e la diversificazione delle forniture energetiche italiane. Attualmente, il GNL rappresenta circa il 25% del consumo totale di gas nel Paese. Oltre al nuovo terminal di Ravenna, Snam detiene una presenza significativa nei principali terminali regolati di rigassificazione italiani. Tra questi figurano il terminale Panigaglia a La Spezia, operativo dal 1971; il terminale Adriatic LNG a Rovigo, attivo dal 2009; il terminale OLT FSRU Toscana a Livorno, in funzione dal 2013; e la FSRU Italis LNG a Piombino, entrata in esercizio nel luglio 2023.