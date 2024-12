Snam, ottenuto l’Oscar di Bilancio 2024 per la Dichiarazione Non Finanziaria

Snam vince la 60ª edizione degli Oscar di Bilancio per la Dichiarazione Non Finanziaria

Snam si aggiudica l’Oscar di Bilancio 2024 per la Dichiarazione Non Finanziaria, nell’ambito della 60ª edizione dell’iniziativa. Secondo quanto espresso nella motivazione ufficiale di FERPI e Università Bocconi, questo premio conferma l’impegno costante e consolidato del Gruppo nel campo del reporting di sostenibilità e integrato. Il Sustainability Report di Snam è stato particolarmente apprezzato per l’efficace adozione dell’approccio “Core & More”, che consente di sintetizzare i temi principali e al contempo di esplorare in modo approfondito aspetti specifici e dettagliati. Nell’ottobre scorso, l’azienda ha inoltre presentato il suo primo Transition Plan, che traccia il cammino verso la neutralità carbonica entro il 2040 e il net zero entro il 2050.