Snam, parte oggi la prima fase di test della FSRU Golar Tundra

Snam: FSRU Golar Tundra avvia la fase di test con l’arrivo della 1ª nave metaniera, in attesa della messa in esercizio commerciale dell’impianto

Partirà oggi, nel porto di Piombino, la prima fase di test della FSRU Golar Tundra, nave rigassificatrice di Snam, in attesa della messa in esercizio commerciale dell’impianto. Nella notte di ieri (tra il 4 e il 5 maggio), è avvenuta la fase di ormeggio della nave metaniera Maran Gas Kalymnos, che trasporta il primo carico di gas propedeutico all’avvio del primo set di controlli di sicurezza e test delle attrezzature e dei metanodotti che costituiscono l’impianto.

Le due navi, entrambe ormeggiate, l’una di fianco all’altra, sulla banchina Est della darsena Nord del porto di Piombino, sono state oggetto della visita di rappresentanti di istituzioni nazionali e locali quali il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino e Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino, Luciano Guerrieri.

Ad accompagnarli nel tour in impianto, Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, che ha così commentato: “L’arrivo del primo carico di gas che ci consentirà di eseguire la fase di test e messa a punto dell’impianto rappresenta un’altra tappa importante per dotare il Paese di un’infrastruttura fondamentale alla sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti. Riprova ne è il fatto che l’86% della capacità di ingresso già è stata venduta per 20 anni a più operatori, e nei prossimi tre anni la totalità. Abbiamo avviato questo percorso 11 mesi fa, con l’acquisto della Golar Tundra, e da sei mesi siamo all’opera con circa 450 persone nei cantieri sulla terra ferma e in banchina, impiegando 150 tra sub-contrattisti e fornitori, circa la metà dei quali toscani. Un progetto complesso, innovativo ma non insolito per una realtà come Snam che da 80 anni garantisce le infrastrutture energetiche del Paese”.

La nave metaniera Maran Gas Kalymnos, che trasporta un carico Eni di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto, è partita da Damietta in Egitto alla volta di Piombino lo scorso 27 aprile. Lunga 294,9 metri, larga 46,4 metri e alta 55 metri, è stata varata nel 2021. La nave, con il supporto di 4 rimorchiatori, è entrata nel porto di Piombino nella notte di ieri, con una manovra di circa due ore, quando il traffico dei traghetti era ormai terminato. La nave metaniera è stata ormeggiata alla Golar Tundra e trasferirà il gas naturale liquefatto attraverso 6 tubi flessibili nei serbatoi della FSRU per essere riportato allo stato gassoso e immesso nella rete di trasporto nazionale.

La Golar Tundra è lunga 292,5 metri, larga 43,4 metri e alta 55 metri, è dotata di 4 serbatoi per lo stoccaggio di 170mila metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno.