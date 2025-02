Snam premiata da EQUITA per l’innovazione nel mercato dei capitali

Snam vince il Premio Innovation di EQUITA per il prestito obbligazionario dual-tranche quotato sul MOT

Snam, leader europeo nel settore del trasporto, della rigassificazione e dello stoccaggio di gas naturale, è stata insignita del Premio Innovation da EQUITA, la principale banca d’affari indipendente in Italia. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della dodicesima edizione del “Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali”, un’iniziativa patrocinata da Università Bocconi e Borsa Italiana, che celebra le operazioni più innovative ed efficaci nel panorama finanziario nazionale.

Introdotto per la prima volta quest’anno, il Premio Innovation è stato attribuito a Snam per il suo prestito obbligazionario dual-tranche, quotato sul segmento MOT attraverso il meccanismo del passporting, per un valore totale di 750 milioni di euro e 600 milioni di sterline. Si tratta del primo collocamento di questo tipo rivolto a investitori istituzionali da parte di una large corporate, un’operazione che testimonia la capacità di Snam di introdurre innovazione nel mercato dei capitali e di adottare strumenti finanziari avanzati per sostenere la propria crescita sostenibile.

“Siamo lieti di ricevere il Premio Innovation da EQUITA per la quotazione di debutto di una large corporate sul segmento MOT di Borsa Italiana della nostra emissione dual-tranche, in euro e sterline”, ha dichiarato Luca Passa, CFO di Snam. “Siamo estremamente soddisfatti sia della quotazione attraverso il meccanismo del passporting sia del successo dell’offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam”.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Snam verso una finanza sempre più sostenibile e diversificata, consolidando il suo ruolo di leader nel settore delle infrastrutture energetiche, sia in Italia che a livello europeo.