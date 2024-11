Snam: prima emissione obbligazionaria Dual Tranche Sostenibile sul MOT Professional

Snam quota la prima emissione obbligazionaria Dual Tranche Sostenibile di una large corporate italiana sul MOT Professional

Snam segna una nuova pietra miliare nella finanza sostenibile e nei mercati obbligazionari italiani con la quotazione, per la prima volta, di un’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche sul segmento MOT Professional di Borsa Italiana. Si tratta della prima emissione da parte di una large corporate italiana su questo segmento regolamentato, consolidando il ruolo di Snam come protagonista nella finanza sostenibile e nella diversificazione dei finanziamenti.

L’emissione obbligazionaria comprende una tranche da 600 milioni di sterline con scadenza a 12 anni e una da 750 milioni di euro con scadenza a 7 anni, per un totale di 1,5 miliardi di euro equivalenti. Questi strumenti sono legati agli ambiziosi obiettivi climatici della società, definiti nel Transition Plan recentemente annunciato, che prevedono significative riduzioni delle emissioni di CO2 Scope 1, 2 e 3 nei prossimi anni.

La scelta di Snam di quotare questi bond sul segmento MOT Professional segna un momento significativo non solo per l’azienda, ma anche per Borsa Italiana, che rafforza il suo ruolo di hub europeo per la finanza sostenibile. Finora, Snam aveva quotato dieci strumenti finanziari sul segmento non regolamentato ExtraMOT/Access. Il passaggio al MOT Professional testimonia l’efficienza e l’attrattività del mercato finanziario nazionale e il fruttuoso rapporto di collaborazione tra Snam e Borsa Italiana.

Maurizio Pastore, Group Head of Debt and Funds Listing del Gruppo Euronext, ha espresso soddisfazione per questo debutto, sottolineando come la scelta di Snam confermi il MOT come il mercato obbligazionario più liquido in Europa. Ha aggiunto che il MOT si è trasformato da mercato domestico a hub europeo, grazie al lavoro congiunto di Borsa Italiana e degli operatori finanziari italiani.

“La quotazione sul segmento MOT di Borsa italiana della nostra emissione dual tranche è un passaggio molto significativo, per noi e per Borsa Italiana, ed è volta a massimizzare la circolazione degli strumenti obbligazionari presso gli investitori sul mercato secondario. Siamo estremamente soddisfatti sia di questa quotazione, che segna il debutto di una large corporate su questo segmento, sia del successo dell’offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam”, ha affermato il CFO di Snam Luca Passa.