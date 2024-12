Snam: sottoscritta una linea di credito Sustainability-linked da 4 miliardi di euro

Snam sottoscrive una linea di credito Sustainability-linked da 4 miliardi di euro: l'obiettivo è la riduzione delle emissioni Scope 3 e la Carbon Neutrality entro il 2040

Snam ha annunciato la sottoscrizione di una nuova linea di credito Sustainability-linked per un importo complessivo di 4 miliardi di euro. Questa operazione, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework del Gruppo pubblicato a febbraio 2024, rappresenta la linea di credito più significativa dell’anno nel settore utilities che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3. L’accordo prevede un’opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro.

La linea di credito è strutturata come una revolving credit facility suddivisa in due tranche, ciascuna del valore di 2 miliardi di euro, con scadenze iniziali rispettivamente di tre e cinque anni. Il margine applicabile è correlato al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, allineandosi con gli ambiziosi target climatici di Snam delineati nella recente Transition Plan Roadmap. Tra i Key Performance Indicators definiti spiccano le emissioni GHG Scope 1&2, le emissioni GHG Scope 3 e la promozione delle donne in ruoli dirigenziali e di middle-management.

“Facendo seguito alla nostra recente emissione del dual-tranche Sustainability-Linked bond per un totale di circa 1,5 miliardi di euro equivalenti, incluso il nostro debutto sul mercato UK, questa nuova linea di credito Sustainability-Linked segna un altro passo importante nella roadmap di Snam per conseguire la Carbon Neutrality entro il 2040 e il Net Zero entro il 2050, con la finanza sostenibile che svolge un ruolo fondamentale”, ha dichiarato Luca Passa, Chief Financial Officer di Snam.

La transazione consolida la flessibilità finanziaria del Gruppo, ottimizza la struttura finanziaria aziendale e riafferma l’impegno di Snam a garantire che l’85% del funding totale provenga da finanza sostenibile entro il 2027.

La linea di credito è stata concessa da 24 istituzioni finanziarie, tra cui Mediobanca, che ha agito come global coordinator, documentation e facility agent, e Intesa Sanpaolo e UniCredit come global coordinators. Bank of America e MUFG hanno ricoperto il ruolo di sustainability coordinators. Al finanziamento hanno partecipato anche BNP Paribas, CaixaBank e Société Générale come mandated lead arrangers e bookrunners, oltre a Banco BPM, ING Bank, Mizuho Bank, Natixis, Standard Chartered e SMBC Bank in qualità di mandated lead arrangers. Ulteriori contributi sono arrivati da Barclays Bank, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan e Morgan Stanley come lead arrangers.