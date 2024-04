Snam, Stogit: avviate le aste per lo stoccaggio per l'anno termico 2024/25

Snam, Stogit ha avviato le procedure di asta per l’allocazione dello spazio di stoccaggio disponibile per l'anno termico 2024/25

Lo scorso 28 marzo 2024, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via a una serie di azioni nel settore dello stoccaggio del gas. Stogit, in risposta a tale provvedimento, ha prontamente avviato le procedure di asta per l’allocazione dello spazio di stoccaggio disponibile per l'anno termico 2024/25. Le fasi di asta sono state condotte il 4 aprile 2024, per quanto riguarda il servizio di modulazione uniforme pluriennale, e il 5 aprile 2024, per il servizio di modulazione di punta stagionale e il servizio di modulazione uniforme stagionale.

Stogit ha impresso un'offerta considerevole sul mercato, proponendo volumi rilevanti per ciascun servizio. Per il servizio uniforme pluriennale, sono stati offerti 1 miliardo di metri cubi; per il servizio di punta stagionale, 3,1 miliardi di metri cubi; e per il servizio uniforme stagionale, 2,2 miliardi di metri cubi. Questi volumi, combinati, hanno totalizzato circa 6,3 miliardi di metri cubi e sono stati assegnati integralmente agli operatori commerciali partecipanti. Tali assegnazioni si aggiungono ai volumi già allocati nei servizi di giacenza residua e di riempimento in controflusso, come stabilito nelle deliberazioni Arera 605/2023/R/gas e 129/2024/R/gas. Complessivamente, i servizi di stoccaggio conferiti ammontano a circa 12,25 miliardi di metri cubi.

È stata annunciata anche la disponibilità di ulteriore spazio di circa 0,15 miliardi di metri cubi, che sarà oggetto di future procedure d’asta a partire da oggi. Questa ulteriore offerta è fondamentale per consolidare la sicurezza del sistema nazionale del gas, fornendo una riserva aggiuntiva per rispondere alle esigenze del mercato in evoluzione. In un contesto in cui la sicurezza e l'affidabilità delle forniture di gas sono priorità, l'azione rapida ed efficace di Stogit nell'allocazione dello spazio di stoccaggio rappresenta un passo significativo verso la protezione degli interessi energetici nazionali. La garanzia di una capacità adeguata di stoccaggio è essenziale per gestire con successo la domanda di gas, soprattutto in periodi di picchi stagionali o situazioni di emergenza.