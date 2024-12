Snam è terza in Europa per comunicazione digitale corporate e finanziaria

Snam riconosciuta tra le migliori in Europa per trasparenza e comunicazione digitale: terza nella Webranking Europe 500 e seconda nel settore Energy & Utilities

Snam si conferma tra le eccellenze europee nella comunicazione digitale corporate e finanziaria, posizionandosi al terzo posto nella classifica Webranking Europe 500 2024-2025. La ricerca, condotta da Lundquist in collaborazione con Comprend, è giunta alla sua ventottesima edizione ed è riconosciuta come il principale studio europeo sulla trasparenza della comunicazione delle società quotate sui canali digitali.

Il campione di quest’anno ha incluso 500 aziende, tra cui 29 italiane. All’interno del settore Energy & Utilities, Snam ha raggiunto un prestigioso secondo posto con un punteggio di 93,8. Inoltre, l’azienda ha ricevuto il riconoscimento speciale Who To Watch per l’eccellenza nella trasparenza legata agli aspetti chiave della governance.

Presente nella ricerca da 23 anni, fin dalla sua quotazione nel 2001, Snam ha ottenuto 20 volte una posizione nella Top 10 e mantiene una presenza costante nella Top 3 per l’undicesimo anno consecutivo. Secondo lo studio, l’azienda si distingue per la capacità di comunicare in modo chiaro e dettagliato la propria identità aziendale e i temi legati alla sostenibilità.

La Webranking Europe 500 valuta oltre 270 parametri per misurare la trasparenza digitale delle aziende, tenendo conto delle richieste principali degli stakeholder. Il punteggio medio delle società italiane partecipanti è di 53,7 punti su 100, superiore alla media europea di 48,4 punti, e conferma la qualità della comunicazione digitale delle imprese italiane rispetto al panorama continentale. I risultati raggiunti da Snam evidenziano un impegno costante verso una comunicazione chiara, interattiva e trasparente con tutti i suoi stakeholder, attraverso un uso efficace dei canali digitali.

