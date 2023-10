Snim, formazione e opportunità per giovani: parte il Salone nautico di Puglia

Parte il Salone nautico di Puglia

“Il meglio della cantieristica nazionale, numeri importanti, imbarcazioni di grandissimo prestigio. Noi vogliamo intervenire sulla parte privata cercando di dare grandi opportunità di sviluppo al territorio e la formazione è un tema specifico sulla quale punteremo molto”: è stato inaugurato l’evento internazionale Salone Nautico di Puglia al porto turistico di Brindisi e il presidente Giuseppe Meo racconta che il Tacco dello stivale oggi è attenzionato dalle molte aziende interessate al territorio.

“Le istituzioni nella cerimonia di inaugurazione hanno confermato che la nautica è un settore da tenere in grande considerazione” prosegue il presidente Meo che si prepara all’importante evento con i gruppi Grimaldi, Alis e Fincantieri che si svolgerà in una delle cinque giornate del Salone calendarizzate fino al 15 ottobre.

Infatti, naviga in acque tranquille il settore della nautica, un successo confermato anche dal Gruppo Ferretti che ha debuttato nel mese di giugno 2023 in Piazza Affari.

Un trend confermato dal Monitor, il rapporto statistico realizzato da Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison, che analizza l’andamento del mercato nautico: dalle prime indicazioni emerge che nel 2022 il fatturato ha raggiunto i 7 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi – ovvero più del 40% – realizzati in esportazioni in crescita del 13% rispetto al 2021. Un valore mai toccato, che mostra come il settore nautico non sia stato colpito profondamente dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina.

Un altro numero importante, poi, è l’espansione del settore che, rispetto al 2019, è cresciuto del 50%. Un trend che fa ben sperare e che conferma la volontà di fare sistema delle città che ospitano i saloni della nautica come Genova e Venezia e, da diciannove anni anche Brindisi, col suo Salone Nautico di Puglia, ormai evento internazionale.

“Il biglietto è ben pagato, il visitatore otterrà in cambio uno show molto qualificato e importante con una vasta gamma di prodotti, che va dal piccolo accessorio alle imbarcazioni che costano milioni di euro. Per cui, sicuramente, il tempo sarà ben speso” sottolinea Giuseppe Danese, presidente del Distretto nautico pugliese. “Abbiamo imbarcazioni di vario tipo, importanti, che solcano i mari del Mediterraneo e del mondo, imbarcazioni famose in tutto il mondo presenti normalmente nei saloni internazionali più blasonati e in questa settimana sono qui a Brindisi, in Puglia.”

Il Salone Nautico quest’anno si estende su ventimila metri quadrati, tra spazi sulle banchine del porto turistico e gli specchi d’acqua antistanti. L’area espositiva accoglie più di 250 imbarcazioni di 90 tra i più quotati cantieri a livello nazionale e anche quest’anno tantissime novità.