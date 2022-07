Sostenibilità, Relatech pubblica il Bilancio ESG 2021

Sostenibilità, il Bilancio ESG 2021 descrive l’allineamento del Gruppo agli SDGs delle Nazioni Unite

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-how Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica la pubblicazione del Bilancio ESG 2021. Il Bilancio ESG 2021, redatto su base volontaria e in conformità ai GRI Standards: opzione Core testimonia l’impegno di Relatech nel voler proseguire con un significativo percorso di comunicazione non finanziaria già avviato nel 2021. Il Bilancio ESG 2021 descrive l’allineamento del Gruppo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (o Sustainable Development Goals – SDGs) delle Nazioni Unite. Relatech contribuisce in modo fattivo agli obiettivi legati all’innovazione e alla ricerca, al lavoro dignitoso, salute e benessere, alla valorizzazione delle risorse attraverso la formazione di nuove competenze, alle collaborazioni e partnership attive, città e comunità sostenibile, consumo e produzione responsabile, attenzione per il clima ambientale.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech: “Sono lieto di presentare il Bilancio ESG 2021, testimonianza delle responsabilità che la Società assume sui temi di Sostenibilità, sempre più caldi nel panorama mondiale attuale. Relatech persegue un approccio sostenibile nel modo di fare azienda attraverso una condivisione del valore 'circolare' sia all’interno del mondo Relatech sia verso l’esterno, con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali vicine alle nostre sedi (Milano, Brescia, Parma, Genova, Roma, Napoli, Cosenza) e contribuire all’evoluzione sostenibile del Sistema Paese. Nel Bilancio ESG si confermano i punti cardine della nostra azienda: l’importanza del Capitale Umano, la costante ricerca di Innovazione e la creazione di un Ecosistema Sostenibile".

"Per Relatech è fondamentale valorizzare i talenti, mantenere alti gli standard formativi e promuovere una cultura aziendale volta all’inclusività. A tal fine sono stati individuati e condivisi i 12 Valori Relatech e avviati percorsi dedicati al benessere della persona, tra questi il progetto ReCoach che mira allo sviluppo delle soft skills personali e professionali attraverso il coaching. Sono, inoltre, molto soddisfatto che il Gruppo Relatech abbia ampliato il perimetro d’azione anche in ambito Environmental, con progetti dedicati alle smart cities, consumo e produzione responsabile” conclude Lambardi.

Dal Bilancio ESG 2021, si evince che i capisaldi della scala del valore del Gruppo sono lo Human Value, la Sutainable Innovation e lo Strategic Ecosystem. Al primo posto i Talenti, riconosciuti come la risorsa più preziosa per la crescita del Gruppo, alla quale Relatech ripone un’attenzione particolare con significativi investimenti in termini di formazione e crescita delle competenze. Per quanto riguarda la Sustainable Innovation, Relatech da sempre mira all’Innovazione attraverso un approccio di Open Innovation con l’hub di ricerca interno e in collaborazione con università e centri di ricerca. Relatech investe in modo significativo in R&D e tale responsabilità è dimostrata dall’aver sviluppato, negli ultimi anni, più di 20 progetti di ricerca basati sulle tecnologie d’avanguardia Digital Enablers. Non da ultimo, lo Strategic Ecosystem, inteso come l’impegno del Gruppo nel creare un ecosistema di stakeholders attento alla dimensione ESG, orientando sempre di più il business verso sistemi sostenibili e creando un solido dialogo con il territorio e con le comunità locali.

Una Governance robusta e coesa facilita, inoltre, la condivisione dei principi di sostenibilità anche attraverso un approccio metodologico di fare impresa dando un’ulteriore accelerazione alla strategia di crescita 3M Strategy, Merge, Management, Margin, driver di crescita che ha permesso di accogliere nel Gruppo nuove realtà nel corso del 2021 (Gruppo SIGLA, Dialog Sistemi, Dtok Lab). La Strategia delle 3M non solo è progettata per favorire la crescita sostenibile del Gruppo ma anche per integrare nuove Eccellenze societarie e per sviluppare un solido business responsabile.