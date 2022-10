Sparkle aderisce al progetto Young Women Empowerment Pro

Sparkle, rinnovata l'adesione al progetto "Young Women Empowerment Pro" promosso da Fondazione Ortygia

Sparkle, operatore globale del Gruppo TIM, annuncia la sua rinnovata partecipazione al progetto Young Women Empowerment Program (YEP). L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ortygia, ha l'obiettivo di favorire e incentivare la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia, portandole a sviluppare al massimo il proprio potenziale. Sparkle parteciperà nel ruolo di Main Partner in Sicilia, dimostrando il proprio desiderio verso la riduzione della disparità di genere nel mondo del lavoro.

Il progetto Young Women Empowerment Program nasce da un’idea di Lucrezia Reichlin, Presidente e Co-Fondatrice della Fondazione Ortygia, che punta ad offrire alle nuove generazioni strumenti utili per orientare le scelte accademiche e di carriera, valorizzare il merito e promuovere ambizione e fiducia nel futuro. In questo quadro, quindici studentesse siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Catania e l'Università degli Studi di Messina saranno affiancate da altrettante manager in un percorso di mentoring individuale.

In questa edizione, per la prima volta, il programma prevede la partecipazione di mentor provenienti dalle sedi estere di Sparkle, offrendo un’esperienza internazionale e l’opportunità di sviluppare competenze linguistiche e interculturali ormai fondamentali in ambito professionale. Grazie allo scambio e al confronto con le mentor, le studentesse potranno acquisire consapevolezza del proprio potenziale e proporsi nel mondo del lavoro con molta più determinazione. Allo stesso tempo, potranno entrare in contatto con una realtà lavorativa ad alto contenuto tecnologico, con pieno accesso alle campagne di recruiting in Sicilia promosse da Sparkle.

È proprio qui che l’operatore ha sviluppato, attraverso i due poli di Palermo e Catania, il principale Hub internet del Mediterraneo, cuore dell’innovazione tecnologica e porta di scambio del traffico dati tra Europa, Africa, Medioriente e Asia. Il capoluogo della regione ospita il Sicily Hub, data center neutrale di ultima generazione, mentre a Catania ha sede il Sicily Lab, data center iper-convergente e laboratorio d’innovazione tecnologica.

Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle, ha dichiarato: “Rinnoviamo con convinzione la collaborazione con la Fondazione Ortygia e siamo felici di ampliarla includendo le nostre manager internazionali nel progetto di mentoring. Crediamo che nel nostro Paese, che ha tra le più alte percentuali di laureate in materie economiche e scientifiche a livello europeo ma una delle più basse presenze femminili nella forza lavoro effettiva, sia fondamentale impegnarsi in progetti quali YEP che favoriscono l'incontro e lo scambio fra le studentesse e le aziende, con vantaggio reciproco".