Sparkle: attivato il servizio BlueMed tra Palermo, Genova e Milano

Sparkle connette l'Italia: il servio BlueMed è attivo tra Palermo, Genova e Milano

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’attivazione del servizio commerciale nella prima tratta del cavo sottomarino BlueMed che collega Palermo con Genova fino a Milano. Operatori, ISP, imprese e istituzioni potranno beneficiare di connessioni a multipli di 100 o 400 Gbps con una latenza ridotta del 50% rispetto ai cavi terrestri che collegano oggi la Sicilia con Milano. BlueMed è il nuovo cavo di Sparkle che collegherà l’Italia con la Francia, la Grecia e vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo fino ad arrivare ad Aqaba in Giordania. Il cavo fa parte del Blue & Raman Submarine Cable Systems, realizzato in partnership con Google e altri operatori e che si estenderà fino a Mumbai in India.

Completamente integrato con la rete di Sparkle, BlueMed ne aumenta la resilienza offrendo una rotta sicura e diversificata tra la Sicilia e Milano, in aggiunta alle dorsali terrestri già esistenti. Grazie alla sicurezza della tratta sottomarina, BlueMed è in grado di fornire connettività ad altissima velocità e performance a oggi uniche. Ciascuna coppia di fibre è illuminata con piattaforma trasmissiva innovativa con throughput pari a 30 Terabit al secondo (Tbps), che è attualmente la maggiore capacità di dorsale sottomarina per coppia di fibra in servizio nell’area del Mediterraneo, destinata ad aumentare con l’evoluzione successiva della tecnologia.

Il data center neutrale Sicily Hub di Palermo, cuore tecnologico e intelligenza della rete Sparkle, già punto di snodo di 18 cavi internazionali che approdano in Sicilia, si arricchisce di questa nuova e innovativa via di raccordo all’Europa continentale a beneficio dei service provider di Africa e Medio Oriente e dei content provider che si scambiano traffico e applicazioni digitali nell’isola.