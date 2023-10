Sparkle protagonista ai MEF Excellence Awards con quattro premi

Sparkle premiata in occasione dei MEF Excellence Awards: vince in quattro categorie

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, è tra i principali vincitori della cerimonia dei MEF Awards, tenutasi a Dallas nell'ambito del MEF Global Naas Event. L'associazione globale di settore ha riconosciuto Sparkle come miglior service provider europeo nell’ambito dei servizi SD-WAN, SASE e MEF 3.0 Carrier Ethernet on Demand e ha premiato Daniele Mancuso, Chief Product Management, con il “Michael Howard Industry Impact Award” per il suo contributo straordinario allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni.

I premi MEF riconoscono l'eccellenza e l'innovazione degli operatori internazionali impegnati a fornire soluzioni di comunicazione avanzate per l'economia digitale. L'edizione di quest'anno è dedicata ai service provider, ai fornitori di tecnologia e ai professionisti che svolgono ruoli di primo piano nel guidare la trasformazione del settore verso servizi dinamici attraverso un ecosistema globale di reti automatizzate.

Il premio “SD-WAN Managed Service Provider of the Year - Region Europe” individua nella soluzione SD-WAN di Sparkle il servizio di connettività WAN over-the-top più avanzato e sicuro disponibile nella regione. Il “Secure Access Service Edge (SASE) Managed Service Provider of the Year - Region Europe” premia Sparkle per la sua soluzione innovativa che coniuga connettività di rete e funzioni di cybersecurity nella migliore offerta di servizi SASE.

Già premiata dal MEF con il “Business Impact Award” nel 2021 per il suo Proof of Concept sull’accesso da remoto al cloud, con SASE Connect Sparkle applica un approccio agnostico, strutturato e standardizzato che rende la soluzione ottimale per garantire alle aziende connettività sicura, ad alte prestazioni e perfettamente integrata con i servizi cloud pubblici e privati in tutto il mondo. Il premio "On Demand MEF 3.0 CE Service Provider of The Year - Region Europe" va invece alla soluzione Cloud Connect on Demand di Sparkle. Basata su una rete certificata MEF CE 3.0, Sparkle Cloud Connect estende le reti private aziendali alle funzionalità cloud dei principali hyperscaler, fornendo migliori prestazioni, maggiore affidabilità e larghezza di banda, minore latenza e maggiore sicurezza rispetto alle tipiche connessioni su Internet pubblica.

Inoltre, la giuria ha premiato Daniele Mancuso con il premio commemorativo “Michael Howard Industry Impact Award” dedicato a personalità di rilievo che hanno avuto un impatto significativo nel costruire un senso di comunità, condividere le conoscenze e incoraggiare la collaborazione per creare un'industria migliore. Membro del Consiglio di Amministrazione del MEF dal 2019, Daniele ha contribuito in modo rilevante a progetti importanti nel contesto di LSO API e Blockchain, SASE e SD-WAN, promuovendo un approccio alle relazioni professionali amichevole e di sostegno ai colleghi, con un atteggiamento positivo che ispira gli altri.

“Questi premi, oltre a riconoscere il lavoro di tutti i colleghi che giorno per giorno contribuiscono al successo di Sparkle, certificano il nostro passaggio da azienda Wholesale pura a Global Service Provider”, ha commentato Daniele Mancuso, Chief Product Management di Sparkle. “Sono inoltre sorpreso e onorato per il premio 'Michael Howard Industry Impact Award', un riconoscimento che stimola e incoraggia ulteriormente il mio impegno a promuovere l'adozione di standard aperti e la collaborazione nel nostro settore dinamico e innovativo”.

Sparkle ha contribuito al MEF fin dai primi anni della standardizzazione e certificazione del Carrier Ethernet, partecipando attivamente ai progetti più innovativi. Membro e azienda certificata MEF dal 2011, Sparkle è stata infatti pioniera e promotrice nell'adozione delle linee guida MEF e riconosciuta con prestigiosi premi. Oltre a Daniele Mancuso, Sparkle partecipa alla direzione strategica dell'associazione con Elisabetta Romano, Presidente di Sparkle e MEF Advisory Board Member, Antonella Sanguineti, Director Secure Cloud & Networking Product Management e co-presidente del MEF Integrated Trust Network Maintenance Council, e Lorella Scalcione, Chief Information Officer e co-presidente dell’organismo Women@MEF.