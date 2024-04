Spin Master: celebrati i 50 anni dell'iconico cubo di Rubik

Spin Master lancia una nuova linea di prodotti inediti per celebrati i 50 anni dell'iconico cubo di Rubik

Spin Master ha annunciato il lancio di una nuova linea prodotto per celebrare il cinquantesimo anniversario del mitico Cubo di Rubik, l'iconico rompicapo che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare nazionale e internazionale. La nuova linea comprende l'attesissima limited edition "retrò", che riprende lo stile delle prime confezioni degli anni '80, decorate con il logo originale di Rubik's e adesivi dai colori classici. Per dare un tocco di glamour speciale per l'occasione, la limited edition presenta anche il colore oro intenso al posto del tradizionale lato giallo. Questa versione sarà disponibile fino al 1983, rendendola una vera chicca per i collezionisti e gli appassionati di giocattoli vintage.

Accanto alla limited edition, Spin Master ha presentato anche il Rubik's 3x3 Coach, che permette a tutti di imparare a risolvere il cubo in 8 semplici passaggi grazie al metodo "stacca e scopri", e il Rubik's-Gridlock Game, il primo gioco da tavolo ispirato al celebre poliedro. Quest'ultimo sfida i giocatori a risolvere rompicapi, promuovendo la velocità, la capacità di risolvere problemi e il pensiero flessibile. Ma le celebrazioni non si fermano qui. Spin Master ha pianificato un ricco calendario di eventi che si terranno durante il 2024. Le festività inizieranno con l'impresa su Twitch del mago Hyde, seguito da milioni di persone, che risolverà diecimila cubi di Rubik in venti giorni. Una parte dei proventi sarà devoluta a due associazioni impegnate nella ricerca sull'Alzheimer.

Rubik's sarà anche protagonista in importanti eventi territoriali e nazionali, come il Salone del Mobile a Milano, il Play Modena, Fosforo: la festa della scienza a Senigallia e il Festival della Scienza di Genova. Inoltre, una mostra dedicata alla straordinaria storia del cubo verrà inaugurata nella seconda metà dell'anno. L'origine del Cubo di Rubik risale alla primavera del 1974, quando l'inventore Erno Rubik creò il primo prototipo. Da allora, il cubo è diventato un'icona globale, coinvolgendo appassionati di tutte le età e contribuendo allo sviluppo delle capacità logiche e cognitive di milioni di persone in tutto il mondo.

Gli anni '80 hanno visto il cubo di Rubik conquistare un successo senza precedenti, diventando il gioco più giocato al mondo e ospitando il primo campionato mondiale di speedcubing nel 1982. Negli anni successivi, il cubo è stato protagonista di film, serie TV e opere d'arte, conquistando una nuova generazione di appassionati grazie ai social media e alle sfide virali online. Oggi, il Cubo di Rubik continua a ispirare e intrattenere persone di tutte le età, confermandosi un'icona senza tempo nel mondo dei giochi e della cultura popolare.