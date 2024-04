Spin Master, Elisa Anchisi è la nuova Head of Marketing Italia e Grecia

Spin Master Italia e Grecia, Elisa Anchisi nominata Head of Marketing

Dal 1° aprile 2024, Elisa Anchisi, già Marketing Manager, diventa Head of Marketing di Spin Master Italia e Grecia, filiali della multinazionale canadese Spin Master, leader a livello globale nel settore del giocattolo e dell’intrattenimento per bambini, proprietaria di pluripremiati brand come PAW Patrol, RisiKo!, Scarabeo, Rubik’s e Bitzee. Assieme al suo team, Elisa Anchisi si occuperà di consolidare la brand awareness e rafforzare lo sviluppo del business e delle strategie di marketing di Spin Master nel mercato italiano e in quello greco, facendo a capo direttamente ad Edgardo Di Meo, General Manager Italia e Grecia.

Dopo una crescita nell’area marketing di Mattel, avvenuta dal 2012 al 2016, per la quale come Senior Brand Manager ha curato tutti i brand a target Girls e Preschool dell’azienda, tra cui Barbie e Fisher-Price, Elisa Anchisi (Omegna, 12/02/1986) approda in Spin Master nel 2016 ricoprendo il ruolo di Senior Brand Manager fino al 2019, e quello di Marketing Manager Italia e Grecia fino a marzo 2024, curando numerosi progetti marketing di successo per i core brands dell’azienda, tra cui il 10° Anniversario dei PAW Patrol, il lancio delle riedizioni e le nuove espansioni di RisiKo!, le celebrazioni per i 60 anni di Scarabeo e per i 50 anni di Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, fino alle grandi licenze globali come DC / Batman, Wizarding World / Harry Potter e Gabby’s DollHouse.