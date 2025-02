Sport e business: nei giorni di eventi live, incassi in aumento del 19% per i locali

Quando lo sport fa la differenza: +19% di incassi per i locali pubblici nei giorni dei grandi eventi live

Negli ultimi anni, i locali pubblici hanno riscoperto il valore dello sport in diretta come potente catalizzatore di pubblico e incassi. Secondo una recente ricerca Nielsen, oltre il 57% di chi ha visto almeno una partita in un locale pubblico sarebbe rimasto a casa se non avesse avuto questa opportunità. Questo dato evidenzia il ruolo fondamentale che i locali svolgono nel creare un'esperienza di visione unica, trasformando ogni match in un momento di aggregazione sociale.

Ma il vero impatto è visibile nei numeri: secondo un’altra ricerca, gli esercenti che trasmettono eventi sportivi live registrano un aumento medio del 19% sugli incassi nelle giornate di gara rispetto a quelle senza partite. Una crescita che si traduce in un'opportunità concreta per il settore della ristorazione e dell'intrattenimento, specialmente in un periodo in cui il settore sta cercando nuove strategie per attirare clientela e fidelizzarla.

In questo scenario di rinnovata socialità, bar e ristoranti possono contare su un’unica soluzione per offrire ai propri clienti il meglio dello sport in diretta: è sufficiente, infatti, un solo abbonamento, quello di Sky Business, l’offerta di Sky dedicata proprio ai locali pubblici.

Il calendario sportivo di marzo si presenta particolarmente ricco di appuntamenti di grande richiamo. Si parte sabato 1° marzo con Napoli-Inter, una sfida scudetto che promette di riempire i locali. Il giorno successivo, il grande spettacolo della MotoGP in Thailandia e il big match Milan-Lazio saranno altri due eventi in grado di attirare appassionati nei bar e ristoranti attrezzati. La settimana successiva, la Champions League vedrà l'Inter sfidare il Feyenoord, mentre Roma e Lazio saranno protagoniste in Europa League.

Anche il mondo dei motori e del tennis offre nuove occasioni per i locali: la ripartenza della Formula 1 con il GP d’Australia e il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells garantiscono appuntamenti in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico.

In un contesto economico sfidante, la possibilità di trasmettere eventi sportivi rappresenta quindi una leva strategica per il settore dell’ospitalità. L’incremento degli incassi e l’aumento dell’affluenza nei giorni di gara confermano quanto il binomio sport-locali sia vincente, con benefici tangibili sia per i clienti, che possono godersi lo spettacolo in compagnia, sia per gli esercenti.