Studio Morri Rossetti: Matteo Gariboldi entra come nuovo Partner Corporate M&A

L'Avvocato Matteo Gariboldi entra nello studio Morri Rossetti come nuovo Partner Corporate M&A

L’Avvocato Matteo Gariboldi entra in Morri Rossetti in qualità di Partner nel Dipartimento di Corporate M&A. Gariboldi si occupa di diritto commerciale e societario, fornendo assistenza a primari fondi di private equity e società nazionali in ogni loro operazione straordinaria e patrocinando in complessi contenziosi arbitrali o giudiziali. In precedenza, Gariboldi ha lavorato in rinomati studi professionali milanesi tra cui, per molti anni, quello dell'Avvocato Guido Rossi, a fianco del quale è stato advisor anche in occasione della prima offerta pubblica d’acquisto volontaria in Italia.

Matteo Gariboldi ha, inoltre, partecipato in prima persona alla redazione del disegno di legge n. 1016/1988 in materia di tutela della concorrenza e del mercato. Cassazionista, è stato docente e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Milano su varie tematiche del diritto antitrust, degli strumenti finanziari e del diritto bancario e finanziario. Gariboldi è anche autore di articoli pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche, oltre a partecipare in qualità di relatore a diversi convegni.