Superenalotto: realizzata vincita a Borgonovo Val Tidone da 596.196,25 euro

Sisal, Superenalotto: a Borgonovo Val Tidone vinti 596.196,25 euro. Il Jackpot per il concorso di stasera sale a 51,1 milioni di euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 13 di giovedì 25 gennaio, con il Jackpot che arriva a 51,1 milioni di euro in palio per il concorso di stasera, venerdì 26 gennaio 2024. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5SS da 596.196,25 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Borgonovo Val Tidone (PC) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Maini situato in Via Bilegno, 11. La combinazione vincente è stata 27, 29, 30, 53, 54, 86, J 34, SS 57. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 gennaio ha assegnato ben 376.236 vincite. L'ultimo "6" da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.