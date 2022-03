Talent Management, motore per il business: l’esempio NTT DATA

Il talento come motore per il business: cos’è il Talent Management e l’esempio di successo di NTT DATA

La sensazione è che stiamo assistendo ad un cambiamento epocale capace di sgretolare obsolete certezze per fare spazio a nuove, importanti prospettive. Il mondo del business ha imboccato una strada nuova, la cui direzione è valorizzare il talento e mettere al centro le persone.

Non conta più solamente implementare le migliori tecnologie e disporre delle competenze digitali necessarie per ottimizzare i processi: il benessere dei lavoratori fa da fondamento a tutta la struttura, la soddisfazione del personale influenza il successo e l’andamento dell’azienda, compresi fatturato e produttività.

Il sentore è che le prime avvisaglie fossero già sorte, ma la pandemia da Coronavirus ha fatto certamente da spinta e da catalizzatore. Per le aziende incapaci di mettere in atto questa rivoluzione paradigmatica, il futuro non può essere roseo.

Talent Management, la definizione

In questo clima di cambiamento, il concetto di talent management ha trovato linfa nuova, rivestendo un ruolo cruciale nello scacchiere della competitività di ogni impresa.

Da quando, agli inizi degli anni ’90, si è iniziato a parlare per la prima volta di valorizzazione del potenziale, le argomentazioni su come gestire le risorse umane hanno iniziato ad interessare una platea sempre più ampia di addetti ai lavori, spostando la lente di ingrandimento da come acquisire i migliori talenti a come trattenerli in azienda. Soddisfatti.

Tra metodologie diversi e strumenti di supporto, si è affermata l’idea comune che per riconoscere, sviluppare e trattenere il capitale umano fosse necessario affermare una nuova cultura manageriale, basata su aspetti chiave come:

L’attenzione alla specificità individuale, secondo un approccio personalizzato sul singolo;

La pianificazione di percorsi di crescita individuali, con proposte a supporto della formazione;

Il feedback circolare continuo, passando da un monitoraggio frequente a una valutazione sugli obiettivi portati a termine;

L’attuazione di una politica che ammetta l’errore, che motivi il personale e che lo coinvolga in prima persona per portare sempre un valore aggiunto all’impresa;

La ridefinizione dei ruoli in base e la valorizzazione dell’equità, della meritocrazia e dell’inclusività;

Il bilanciamento tra vita professionale e vita privata;

Secondo diversi studi, la soddisfazione sul posto di lavoro seppur già importante, diventerà fondamentale nei prossimi anni, con le nuove generazioni che valuteranno le imprese in base a parametri come: capacità di coinvolgere il personale, investire nella formazione e assecondare le passioni e gli interessi.

Un caso di successo: in NTT DATA il talento diventa protagonista

Il futuro in NTT DATA è già cominciato. La nota azienda di servizi IT con sede a Tokyo ha fatto del talento il vero protagonista del business, mettendo al centro delle logiche aziendali le idee, la curiosità e la passione di chi lavora.

Come si legge facilmente alla sezione Career di NTT DATA, l'azienda IT si professa come una Smile Working Company, una realtà dove alla base dei suoi valori si concretizzano equità, meritocrazia e inclusività.

In NTT DATA un ambiente di lavoro flessibile e collaborativo è già realtà e permette alle persone di affrontare al meglio le sfide professionali e sfruttare le loro potenzialità nel migliore dei modi.

Per NTT DATA, infatti, il successo non ha altre vie se non la valorizzazione dell'unicità dei punti di forza di ognuno. Perché sono le persone il “motore dei sogni più incredibili”.