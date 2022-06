TBWA\Italia, al via The Callective*: focus su Diversity Equity&Inclusion

TBWA\Italia, parte il progetto di comunicazione inclusiva The Callective*-The inclusive team beyond asterisk

TBWA\Italia presenta The Callective*-The inclusive team beyond asterisk, un'iniziativa che comprende un team dedicato a progetti di comunicazione che si occupano di Diversity Equity & Inclusion. Con The Callective*, TBWA\Italia mira a concretizzare il proprio impegno per cambiare le modalità di comunicazione. La mission di The Callective* è quella di aiutare i brand a connettersi culturalmente con le tante community di persone che ancora oggi vengono discriminate, realizzando progetti di comunicazione che possano far sentire la società tutta equamente e autenticamente rappresentata in tutte le sue sfaccettature.

Il team verticale di 10 persone che lavorano in diversi reparti dell’agenzia su Milano e Roma ha affrontato un primo percorso formativo durato svariate settimane, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi. L’obiettivo è stato quello di approfondire costantemente ogni tematica della DE&I e avere strumenti e competenze reali per poter offrire un servizio di consulenza a 360° sempre attuale, su progetti di comunicazione esterna a clienti e prospect, oltre che rafforzare internamente uno dei pilastri già fondamentali della cultura di TBWA: l’inclusione.

“La nostra industry ha un ruolo sociale rilevante e può guidare il cambiamento per una società più inclusiva e aperta. Per affrontare tematiche importanti e delicate come quelle del DE&I però, servono conoscenza e sensibilità sul tema, non si può improvvisare con il rischio di generare crisi, situazioni fuori controllo. E quando l’impegno è reale e concreto si raggiungono i risultati, anche in termini di business perché i brand che investono in DE&I hanno +23% nella crescita dei ricavi”, ha dichiarato Fabrizia Marchi CEO TBWA\Italia.

Mirco Pagano, CCO TBWA\Italia ha affermato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché racconta tanto di noi: valori, professionalità, visione. Vede la luce ora, dopo mesi di duro lavoro, perché l’abbiamo approcciato con grande umiltà, preparandoci con chi davvero studia ogni giorno queste tematiche, e apertura, dialogando costantemente con chi le vive. In questo modo siamo sicuri di poter dare una consulenza di alto livello ai nostri partner, aggiornandoci di continuo per stare al passo con i cambiamenti che ogni giorno caratterizzano le nostre vite e il nostro business“.

È un tema da sempre molto sentito all’interno di tutto il network TBWA\Italia anche a livello globale, con team di lavoro dedicati che mettono al servizio dei brand creatività ed esperienza, aiutandoli a connettersi culturalmente con gruppi sottorappresentati: “In una fase di grandi cambiamenti, come comunicatori, vogliamo e possiamo fare ancora di più, focalizzando un intero gruppo di lavoro su tematiche così sensibili e importanti, per dare voce davvero a tutt* anche in Italia”, ha commentato Stefano Lombardi, Creative Supervisor del team.