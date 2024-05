Tbwa\Italia, Gianluca Cappiello è il nuovo Direttore Generale

Tbwa\Italia, Gianluca Cappiello ora è Direttore Generale

Tbwa\Italia annuncia la promozione di Gianluca Cappiello come nuovo direttore generale. Due anni fa Cappiello era stato nominato Head of Business and Operations: il nuovo incarico viene conferito dal CEO Fabrizia Marchi e da tutto il leadership team dell’agenzia di Omnicom.

La nomina di Cappiello - 43 anni e nel Gruppo dal 2011 - come spiegato nella nota stampa, è in linea “con il posizionamento dell’agenzia ‘The most innovative partner for business growth’, perché Gianluca Cappiello ha contribuito a questa nuova visione strategica aumentando le opportunità di business, proponendo un modello di partnership che valorizza i tool proprietari innovativi e tecnologici di Tbwa. Ha inoltre aiutato a fluidificare modelli operativi e gestionali interni”.

Entrato come account leader in Tbwa, Gianluca ha poi assunto il ruolo di Account Director in Integer, la società specializzata in shopper marketing, fino a diventare Client Service Director nel 2016. Il 2022 segna il suo ritorno in Tbwa come Head of Business and Operations.

“Questi due anni sono stati improntati a un forte cambiamento per l’agenzia, allo sviluppo di progetti legati all’innovazione tecnologica di cui siamo, io e il leadership team, orgogliosi. La promozione di Gianluca, oltre a essere un riconoscimento per il contributo che ha dato, si inserisce in un’ottica di attenzione verso i nostri talenti e siamo sicuri che insieme, raggiungeremo nuovi traguardi”, dichiara Fabrizia Marchi, Ceo di Tbwa\Italia.

“Sono molto felice e orgoglioso di questa nomina e ringrazio Fabrizia e tutto il leadership team per la fiducia. Soprattutto, ringrazio tutti i colleghi perché se sono qui è anche per il bellissimo lavoro di squadra che facciamo insieme ogni giorno. Sono pronto ad accogliere questa nuova sfida, obiettivo del futuro è continuare ad aumentare la crescita e il valore dell’agenzia. Questo passa dalla valorizzazione dei nostri talenti, dalle collaborazioni con clienti e con aziende partner per potenziare i brand”, afferma Gianluca Cappiello.