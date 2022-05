TBWA\Italia, nuovo spot per il car sharing elettrico di Eni a Torino

TBWA\Italia, la campagna per Eni enfatizza le caratteristiche delle vettura in sharing: dimensioni, semplicità, condivisione

Enjoy, il car sharing di Eni, da oggi amplia la propria flotta con i nuovi veicoli elettrici XEV YOYO: le prime 100 auto arrivano a Torino, prima città italiana in cui la novità è stata introdotta. A lanciarla è la campagna firmata da TBWA\Italia che prossimamente si estenderà alle altre città in cui Enjoy è presente e in cui porterà le nuove auto 100% elettriche.

I veicoli XEV YOYO sono compatti, comodi, smart e sostenibili. Completamente elettrici e rapidi da ricaricare attraverso l’innovativo sistema del ‘battery swapping’, hanno una autonomia di 150 km e una velocità di punta di 80 km/h. Ideali per muoversi nelle grandi città in modo comodo, divertenti grazie al loro colore verde lime, facili da parcheggiare per via delle loro dimensioni ridotte. Una proposta di mobilità elettrica sostenibile ed efficiente, con la cui introduzione nella flotta del proprio car sharing Eni conferma il suo impegno nella transizione energetica e nell’innovazione rivolta alla decarbonizzazione di prodotti e processi.

La campagna di TBWA\Italia enfatizza proprio le caratteristiche della vettura in sharing: dimensioni, semplicità, condivisione. Racconta di un divertimento genuino, puro, da condividere. Perché dove sta il piacere se non puoi condividerlo con gli altri? Ecco quindi che la macchina viene rappresentata in modo lillipuziano. Mentre tutto sembra enorme al suo confronto, gigantesche mani si divertono a portarla in giro per la città: la parcheggiano, se la scambiano e la spingono. I soggetti sono tre: Share the fun, play electric; drive simple, play electric; enjoy parking, play electric.

L’agenzia ha realizzato una campagna integrata (che ha previsto anche una fase teaser) su stampa, OOH, digital e social. Hanno lavorato alla campagna: Ferdinando Galletti, Art Director & Creative Supervisor, Alice Botta, copywriter, Gina Ridenti, Group Executive Creative Director e Mirco Pagano, Chief Creative Officer.