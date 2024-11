Telepass, presentati i risultati dello studio "Borghi italiani online 2024"

Telepass, "Borghi italiani online 2024" svela le località più amate dagli utenti: Tropea in cima alla classifica

Telepass, leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, ha presentato i risultati del suo studio "Borghi italiani online (Edizione 2024)", che analizza le tendenze di ricerca per comprendere l’aumento dell’interesse verso i piccoli borghi del nostro paese.

Lo studio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, Seed Digital, agenzia specializzata in Digital Marketing, e Change Media, l’agenzia che cura il content marketing del magazine. L'analisi si è basata sulle ricerche effettuate online tra gennaio 2020 e dicembre 2023, per individuare i borghi italiani più ricercati e le tendenze turistiche legate a queste destinazioni, spesso poco conosciute ma ricche di fascino.

Il report evidenzia un significativo incremento nell’interesse verso i borghi italiani negli ultimi anni, con un totale di quasi 210 milioni di ricerche registrate dal 2020 al 2023, di cui 62 milioni nel solo 2023. Questo trend dimostra una crescita del 45% rispetto al 2020, a conferma di una crescente voglia di riscoprire il fascino autentico di centri storici di piccole dimensioni, ricchi di arte, cultura e tradizioni.

Il 2023 ha visto Tropea in cima alla classifica dei borghi più ricercati, con una media mensile di 148.300 ricerche. La località calabrese, famosa per la sua vista mozzafiato sul Tirreno e per il suo patrimonio storico, ha affascinato milioni di utenti. Subito dietro, Alberobello, patrimonio UNESCO con i suoi trulli, ha registrato 129.000 ricerche mensili, mentre Civita di Bagnoregio, conosciuta come la “città che muore”, ha conquistato il terzo posto con 112.900 ricerche al mese. Tra gli altri borghi che completano la top 10 ci sono Maratea, Otranto, Ronciglione, Sperlonga, Locorotondo, Cefalù e Subiaco, destinazioni che continuano ad attrarre l’attenzione di turisti e appassionati, testimoniando la ricchezza del nostro patrimonio storico e culturale.

Il crescente fascino per il Sud Italia emerge con forza dai dati dello studio, che evidenziano un predominio dei borghi del Sud e delle Isole. Sebbene il Centro Italia registri il volume più alto di ricerche complessive, con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili, è il Sud e le Isole che primeggiano per ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. In particolare, la Puglia, la Calabria e il Lazio sono le regioni che suscitano maggior interesse. La Puglia si distingue per la popolarità di Alberobello e Locorotondo, mentre Tropea continua a dominare le ricerche per la Calabria.

Le tendenze stagionali e l’ascesa di nuove mete emergenti sono altrettanto evidenti. I dati delle ricerche online rivelano un marcato carattere stagionale. Durante l’estate, borghi come Tropea e Alberobello sono al centro dell’interesse, mentre Maratea e Otranto registrano picchi di ricerca rispettivamente nei mesi di luglio e agosto. Durante l'inverno, invece, i riflettori si spostano su borghi come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo, che mantiene alta l’attenzione anche nei mesi più freddi, grazie al suo fascino natalizio. Tra le mete emergenti, spicca Ronciglione, con un impressionante aumento del 457% nelle ricerche negli ultimi due anni, grazie alla vittoria nel Contest Borgo dei Borghi 2023 e al crescente riconoscimento del suo Carnevale storico, sempre più apprezzato e visibile sui social media. Albori, frazione di Vietri sul Mare, e Chiusa, in provincia di Bolzano, sono altre località che hanno visto un notevole incremento del loro appeal.

Il turismo verso i borghi italiani si sta facendo sempre più internazionale. Lo studio ha evidenziato le destinazioni più cercate dai turisti stranieri: Alberobello, con i suoi trulli iconici, è il borgo più ricercato in Francia, Regno Unito e Spagna; Tropea domina le ricerche in Svizzera, mentre Vernazza, nelle Cinque Terre, è molto apprezzata negli Stati Uniti. Malcesine, sul Lago di Garda, continua ad essere una delle mete preferite in Germania, grazie al suo affascinante paesaggio naturale e storico.

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass, ha commentato: “I borghi italiani sono un patrimonio unico al mondo, custodi di una bellezza senza tempo. Con questo studio, vogliamo far emergere l'interesse sempre maggiore verso queste località affascinanti e promuovere un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Telepass, grazie ai suoi servizi di mobilità integrata, è impegnata a rendere questi luoghi ancora più accessibili, permettendo ai viaggiatori di raggiungere facilmente le destinazioni desiderate”.

Telepass continua a innovare per semplificare l’esperienza di viaggio, offrendo un’ampia gamma di 30 servizi di mobilità che accompagnano i turisti in ogni fase del loro percorso. Dal pagamento dei pedaggi autostradali alla gestione del parcheggio e alla ricarica dei veicoli elettrici, Telepass rende il viaggio più semplice e senza stress, facilitando l'accesso anche alle destinazioni più remote.