Telepass è il primo e unico operatore EETS certificato in Danimarca

Telepass certificato in Danimarca: è il primo operatore EETS per il pagamento del pedaggio su tutta la rete stradale

Telepass, azienda italiana leader nella mobilità integrata, annuncia un nuovo traguardo: dal 1° gennaio è il primo operatore certificato in Danimarca per il sistema di riscossione elettronica dei pedaggi EETS (European Electronic Tolling Service). Questa certificazione rappresenta un passo significativo nell'espansione del servizio di telepedaggio interoperabile in Europa.

L’innovativo dispositivo Telepass SAT, basato su tecnologia satellitare, è il primo ad aver ottenuto la certificazione per il sistema EETS in Danimarca. A partire dal 1° gennaio 2025, Telepass estenderà il proprio servizio a tutta la rete stradale e autostradale danese, portando a 17 i Paesi europei in cui i mezzi pesanti possono beneficiare del telepedaggio interoperabile. In precedenza, il servizio era limitato al ponte Storebaelt, che collega la terraferma danese all’isola su cui sorge Copenhagen. Oltre alla Danimarca, il servizio è già attivo in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

In collaborazione con Sund & Bælt, ente danese responsabile delle infrastrutture di trasporto, Telepass consentirà ai mezzi pesanti dotati del dispositivo SAT K1 di effettuare il pagamento dei pedaggi su tutta la rete danese in modo posticipato e attraverso un’unica fattura. Questo servizio sarà inizialmente operativo su 10.900 chilometri di strade a pedaggio e si prevede che l'estensione raggiunga 75.000 chilometri entro il 2028. Per i nuovi utenti, il servizio sarà attivabile tramite i partner commerciali Telepass distribuiti in tutta Europa e sarà disponibile per i dispositivi satellitari SAT e, dal 2025, per l'apparato Arianna 2.

Con questa certificazione, Telepass rafforza la propria presenza in Europa, consolidando il suo ruolo di unico operatore a offrire un servizio completo per il pagamento del pedaggio su una rete stradale che interconnette oltre 195.000 chilometri in 17 Paesi. Questa espansione contribuisce alla semplificazione della mobilità di persone e merci, facilitando i transiti internazionali e supportando il settore della logistica e dell’autotrasporto.

“Telepass è il primo e unico operatore accreditato in Danimarca sul sistema EETS, così come siamo stati i primi in Germania nel 2019, in Polonia nel 2022 e in Slovenia nel 2024. Questo dimostra la nostra capacità di offrire un servizio integrato e di qualità e che le nostre soluzioni sono riconosciute affidabili e innovative, anche a livello europeo. Stiamo fornendo una soluzione agli autotrasportatori non solo sloveni e italiani, ma di tutta Europa che operano sulle tratte tra Italia e Nord Europa attraverso un unico dispositivo interoperabile in grado di facilitare i passaggi tra più Paesi. Con la certificazione in questo nuovo Paese, Telepass conferma la sua missione di semplificare gli spostamenti delle persone e delle merci in Europa, facilitando i passaggi tra più Paesi attraverso un unico dispositivo interoperabile,” ha dichiarato Francesco Maria Cenci, Head of Italy & Eu Tolling di Telepass.

Parte del Gruppo Mundys, Telepass si impegna a sviluppare soluzioni all’avanguardia per rispondere alle moderne esigenze di mobilità, puntando non solo sull’utenza privata ma anche sui settori dell’autotrasporto e della logistica. Le sue iniziative mirano a promuovere un approccio integrato a livello europeo, con benefici tangibili in termini di ottimizzazione del traffico, riduzione dei tempi di percorrenza e minimizzazione dell’impatto ambientale.