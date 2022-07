Teleriscaldamento, Gruppo Hera: esteso bonus sociale

Gruppo Hera, esteso e aumentato il bonus sociale rivolto alle famiglie in difficoltà economica

Il Gruppo Hera si schiera al fianco dei propri clienti decidendo di incrementare per quest’anno il sostegno ai clienti domestici serviti dal teleriscaldamento. Il Gruppo, visto il perdurare della difficile congiuntura economica, ha valutato e approvato l’attivazione di una componente integrativa del bonus sociale, già da tempo previsto dalla multiutility su base volontaria su tutti i territori. In questo modo i nuclei più numerosi potrebbero ottenere un bonus sociale annuo fino a 712 euro, sempre per famiglia, con un significativo incremento rispetto al precedente importo massimo. L’ammontare dell’integrazione stanziata dalla multiutility sarà pari a 405 euro per le famiglie fino a 4 componenti, e a 566 euro per le famiglie con più di 4 componenti.

Questo bonus economico, applicato in via straordinaria per il 2022, si andrà a sommare al bonus annuo già previsto dalla multiutility per i clienti domestici serviti dal teleriscaldamento che ammonta a 106 euro per i nuclei famigliari fino a 4 componenti o 146 euro per i nuclei famigliari più numerosi. A seguito dell’integrazione straordinaria, il contributo complessivo annuo diventerà rispettivamente di 511 e di 712 euro. Inoltre, il bonus ordinario e straordinario verrà esteso alle famiglie con meno di 4 figli a carico con reddito ISEE fino a 12.000 euro, in quanto in precedenza la soglia di reddito massima era di 8.265 euro.

Nel rispetto dei requisiti richiesti, per accedere al bonus del Gruppo Hera, sarà possibile inoltrare richiesta entro il 9 settembre 2022, recandosi presso gli uffici comunali preposti. Agli aventi diritto che avranno presentato la domanda correttamente, il bonus verrà riconosciuto entro il 30 settembre 2022.