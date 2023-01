Terna, 105 mln per il collegamento elettrico tra Sicilia e Calabria

Terna: 105 milioni di euro di investimenti per il nuovo collegamento elettrico sottomarino tra Sicilia e Calabria

Terna lavora alla realizzazione della "Bolano-Annunziata", la nuova infrastruttura sottomarina che permetterà di collegare la Sicilia con la Calabria. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo al progetto, che sarà in grado di portare benefici all'intero sistema elettrico italiano. L’infrastruttura in corrente alternata a 380 kV, inserita da Terna nel Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione italiana, consentirà di incrementare fino a 2000 MW complessivi la capacità di scambio di energia elettrica tra l’isola e il continente, a beneficio dello sviluppo delle fonti rinnovabili previsto nel Sud Italia. Per la sua realizzazione, l'azienda investirà circa 105 milioni di euro.

L'opera permetterà di migliorare la magliatura della rete e la flessibilità di esercizio, rendendo ancora più sicuri i sistemi elettrici del Sud Italia e della Sicilia. Il progetto prevede il susseguirsi di più interventi diversi. Il principale consiste nella posa di un cavo elettrico sottomarino lungo circa 7,5 km che unirà le stazioni elettriche di Bolano, in provincia di Reggio Calabria, e di Annunziata, in provincia di Messina. Questo elettrodotto sarà dotato anche di un collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati. Inoltre, Terna realizzerà due linee elettriche interrate: la prima, lunga circa 3 km, parte dall’approdo siciliano e arriva alla stazione di Annunziata; la seconda, lunga circa 500 metri, si snoda dall’approdo calabrese fino alla stazione di Bolano.

Quest’ultima, infine, sarà oggetto da parte di Terna di un adeguamento tecnico, con la realizzazione di una nuova sezione a 380 kV, installata all’interno di un edificio di nuova costruzione. L’intero adeguamento avverrà in aree adiacenti all’attuale impianto e interesserà i Comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Attualmente la Sicilia e la Calabria sono collegate da due elettrodotti a 380 kV: il collegamento "Sorgente-Rizziconi" (tra Scilla e Villafranca) entrato in esercizio nel 2016 e la linea “Bolano-Paradiso”, risalente agli anni ’80. Per questa seconda infrastruttura, nell’estate del 2022 Terna ha avviato i lavori di ammodernamento del tratto terrestre, ricadente nel territorio comunale di Messina.