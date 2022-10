Terna, al via la partnership con l'Università di Stanford

Terna: annunciata partnership con l'Università di Stanford, in vista della partecipazione al programma ‘Stanford Energy Corporate Affiliates’

Terna annuncia oggi la propria partecipazione al programma "Stanford Energy Corporate Affiliates" (SECA), promosso dal "Precourt Institute for Energy", il dipartimento dell’Università di Stanford per la ricerca, l’istruzione e la sensibilizzazione sui temi dell'energia. Il progetto, che include anche l’iniziativa Bits&Watts, ha come obiettivo principale la selezione di soluzioni innovative per favorire l’evoluzione del settore elettrico e accelerare il passaggio a un “affordable, low carbon energy system”. Unendo competenze e conoscenze di università e industria, analizzando affondo le principali sfide legate al mondo dell’energia, sarà possibile individuare nuove soliuzioni e nuove proposte, portando benefici a tutte le imprese che operano nel settore energetico.

Stanford è uno tra i più prestigiosi atenei al mondo, dotato di un ampio budget destinato alla ricerca. Solo nel 2022, sono state raccolte donazioni pari a 1,69 miliardi di dollari, rivolte soprattutto alla creazione di una nuova facoltà dedicata allo studio delle principali sfide relative al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Grazie alla partnership quinquennale stabilita con l’università statunitense e all'adesione al programma "SECA" in qualità di Elite Member, Terna parteciperà all’Advisory Council dell’iniziativa e potrà contribuire alla definizione delle linee guida strategiche e alla pianificazione delle attività del programma.

Un gruppo di selezionati giovani lavoratori di Terna potrà partecipare alla realizzazione di specifici studi e progetti di ricerca su temi di interesse per l’azienda, nell’ambito del programma di Visiting Scholarship. Riusciranno così collaborare attivamente con docenti e ricercatori dell’ateneo californiano, valorizzando ancora di più il rapporto d'intesa fra Terna e Stanford.

Infine, l'Università di Stanford offrirà a tutti i lavoratori Terna la possibilità di partecipare a workshop e a numerosi eventi di settore, organizzati dal "Precourt Institute for Energy". In questo modo, la società potrà puntare ad un significativo ampliamento delle conoscenze sui temi dell’energia e della decarbonizzazione, partecipando ad un importante momento di networking e di confronto con tutti i principali stakeholder coinvolti nei progetti di ricerca.