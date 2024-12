Terna, inclusa per il sedicesimo anno nel “Dow Jones Sustainability Index”

Terna: confermata presenza nel “Dow Jones Sustainability Index” che valuta imprese globali sulla base di criteri economici, ambientali e sociali

Anche nel 2024 Terna si conferma protagonista assoluta della sostenibilità, ottenendo per il sedicesimo anno consecutivo la prestigiosa inclusione nel "Dow Jones Sustainability Index" di S&P Global. Questo riconoscimento si basa sui risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA), che valuta oltre 13.500 imprese globali sulla base di rigorosi criteri economici, ambientali e sociali. Nel panorama delle utility elettriche italiane, Terna si distingue come leader grazie a eccellenti performance in diversi ambiti ESG, tra cui il contrasto al cambiamento climatico, la gestione del capitale umano, la tutela dei diritti umani e la trasparenza della resocontazione.

Oltre alla sua presenza nel Dow Jones Sustainability Index, Terna è stata riconfermata in una serie di prestigiosi indici internazionali come FTSE4Good, dove è presente per il ventesimo anno consecutivo, Euronext Vigeo (nei segmenti World 120, Europe 120 ed Eurozone 120) per il tredicesimo anno consecutivo e Stoxx Global ESG Leaders, in cui figura anche nei sottogruppi Environmental Leaders, Social Leaders ed ESG Leader della governance, per il quattordicesimo anno consecutivo.

Questi riconoscimenti sono frutto delle valutazioni di alcune delle principali agenzie di rating non finanziario come FTSE Russell, Moody's Analytics (ex Vigeo Eiris) e Sustainalytics, che hanno riconosciuto Terna come top performer globale. La società è inoltre inclusa negli indici come S&P Global 1200 ESG, MIB ESG, Solactive Europe Corporate Social Responsibility e in quelli tematici legati alla parità di genere, come Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100 e S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion, o alla tutela della biodiversità, come Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders e S&P Global LargeMidCap Biodiversity.

Terna ha recentemente ricevuto il livello di valutazione Advanced” da Moody's Analytics e il rating “A” per la divulgazione di sostenibilità da parte di GRESB, organizzazione leader nel settore ESG. Per il secondo anno consecutivo ha inoltre ottenuto il Best ESG Rating Award di Standard Ethics grazie alle eccellenti performance registrate negli ambiti ESG, in particolare nelle iniziative a tutela della biodiversità. La sostenibilità è uno dei pilastri strategici del Piano Industriale 2024-2028 di Terna, che dedica il 99% dei suoi investimenti a progetti conformi ai criteri della Tassonomia Europea. Questo approccio integra la sostenibilità nelle attività operative e finanziamenti iniziative volte a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione.

L'impegno nella sostenibilità permette a Terna di creare valore nel lungo termine, contribuendo ad una transizione energetica giusta e inclusiva. I numerosi riconoscimenti ottenuti, dalla conferma nel Dow Jones Sustainability Index alle valutazioni come top performer da parte delle più prestigiose agenzie di rating internazionali, testimoniano il ruolo di Terna come punto di riferimento globale per il progresso ambientale, sociale e di governance, rafforzando il suo contribuire a un futuro più sostenibile per il settore energetico e per la società.