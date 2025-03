Terna: presentato il nuovo assetto societario di Terna Energy Solutions per le attività non regolate

Terna: nuova riorganizzazione di Terna Energy Solutions con Altenia e acquisizione di STE Energy per potenziare le attività non regolate

Terna Energy Solutions, società del Gruppo Terna attiva nei mercati competitivi per la gestione delle attività non regolamentate, ha annunciato una nuova riorganizzazione con l’obiettivo di rafforzare le proprie competenze nella transizione energetica e digitale.

Il nuovo assetto prevede la presenza di tre società controllate: Tamini, azienda leader nella produzione di trasformatori; Brugg, specializzata nella produzione di cavi terrestri; e Altenia, nuova entità in cui confluiranno tutte le attività di system integrator per la progettazione, costruzione, manutenzione ed efficientamento di impianti elettrici in media e alta tensione, rinnovabili e sistemi di accumulo (BESS). Altenia rappresenta l’evoluzione societaria di LT, integrando le competenze finora distribuite tra LT, Terna Energy Solutions e Avvenia.

A ulteriore espansione delle competenze di Altenia, Terna Energy Solutions ha siglato un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di STE Energy, società con una lunga esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile e infrastrutture elettriche. Con un fatturato stimato nel 2024 di circa 85 milioni di euro, STE Energy porterà in Altenia un team di circa 150 professionisti con competenze maturate in oltre 30 anni di attività nel settore elettrico.

L’operazione rimane soggetta alle consuete condizioni di autorizzazione, tra cui il via libera dell’Autorità Antitrust. Questa riorganizzazione segna un passo importante per Terna Energy Solutions, che punta a diventare un polo strategico per le imprese nella fornitura di soluzioni tecnologiche e digitali per l’energia del futuro.