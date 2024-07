Terna: raggiunto record di iscrizioni per il 'Premio Driving Energy 2024'

Terna: record di iscrizioni al 'Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea', +20% rispetto alla passata edizione

Il “Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea”, organizzato da Terna, ha registrato un nuovo record di iscrizioni, con un incremento del 20% rispetto alla passata edizione. Quest’anno, il numero di partecipanti è salito a oltre 3.300 fotografi provenienti da tutte le regioni italiane. Il tema scelto per questa edizione, "La via dell’invisibile", ha invitato i fotografi a esplorare e rappresentare le forme di energia invisibile che producono effetti visibili. Questo tema non solo celebra il talento artistico e la capacità di scoprire realtà non sempre evidenti, ma riflette anche l’impegno di Terna nel rendere sempre più invisibili e sostenibili le proprie infrastrutture elettriche.

Il notevole aumento nella partecipazione sottolinea il successo del progetto culturale di Terna, che si conferma come una delle iniziative più ampie e rappresentative del panorama italiano. Per la prima volta, il numero dei partecipanti ha superato la soglia dei tremila, raggiungendo quota 3.337. I fotografi provengono da tutte le 107 province italiane, con una distribuzione di genere stabile (55% maschile e 44% femminile). Inoltre, grazie alla consolidata collaborazione con il mondo accademico, avviata nell’edizione 2023 con l’introduzione della Menzione Accademia, è triplicata la partecipazione degli studenti, che è passata dal 4% al 13% degli iscritti.

La giuria del Premio è attualmente al lavoro per selezionare le 40 opere finaliste, incluse le cinque vincitrici, valutando la qualità e l’aderenza al tema proposto. I nomi dei finalisti saranno annunciati entro la prima metà di settembre, mentre i vincitori saranno proclamati e premiati il 24 settembre, giorno di inaugurazione della mostra presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma. La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente fino al 13 ottobre.