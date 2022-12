Terna, registrato a novembre calo dei consumi elettrici industriali

Terna, nel mese di novembre registrato un calo dei consumi di energia elettrica

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha rilevato un calo dei consumi di energia elettrica a novembre. Nel mese scorso, la domanda di elettricità nel nostro Paese è stata pari complessivamente a 25 miliardi di kWh, un valore in diminuzione del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nei primi undici mesi del 2022, la richiesta di energia elettrica in Italia è sostanzialmente in linea con i valori del 2021 (-0,8% il dato rettificato). Nel dettaglio, novembre ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi e una temperatura media mensile superiore di circa 0,3°C rispetto a novembre del 2021. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto della temperatura, risultata in calo del 5,2%.

A livello territoriale, la variazione tendenziale negativa di novembre è risultata uniforme in tutte le aree del Paese. In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica di novembre, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, risulta in aumento dello 0,9% rispetto a ottobre 2022. Nel mese di novembre 2022, la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’83,1% con la produzione nazionale e per la quota restante (16,9%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21 miliardi di kWh, in diminuzione del 14,5% rispetto a novembre 2021.

Le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 7,3 miliardi di kWh, coprendo il 29,3% della domanda elettrica (contro il 27,7% del novembre 2021), con le seguenti variazioni rispetto a novembre dello scorso anno: fotovoltaico +31%, eolico +12,2%, idrico -18,8% e geotermico -1,3%. In particolare, il 22 novembre 2022, in una settimana caratterizzata da elevata ventosità, è stata registrata la giornata con la maggior produzione eolica dal 2018. La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di novembre: 30,8% idrico, 26,3% eolico, 20,3% biomasse, 16,6% fotovoltaico e 6% geotermico. In forte calo la produzione di energia termica (-18,9%), mentre il saldo import-export ha visto una variazione complessiva pari a +93,8%, dovuta a una diminuzione dell’export (-40,9%) e una crescita dell’import (+65,7%).

L’indice IMCEI elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’, registra una flessione del 7,6% rispetto a novembre 2021. Risulta positiva la variazione dei comparti della chimica, dei mezzi di trasporto e degli alimentari, in flessione tutti gli altri settori. In termini congiunturali, la variazione dell’indice risulta in flessione dell’1,7% rispetto a ottobre. Da oggi, è online sul sito Terna una sezione dedicata all’IMCEI, con il dettaglio e lo storico dei consumi industriali, suddiviso per settore e area geografica, consultabile anche attraverso grafici multimediali e interattivi.

L’analisi dettagliata della domanda elettrica mensile definitiva del 2021 e provvisoria del 2022 è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabile su sito dedicato, e i dati in tempo reale sull’esercizio del sistema elettrico nazionale sono inoltre consultabili sull’app di Terna.

In tema di consumi, nei giorni scorsi Terna ha lanciato ‘Noi Siamo Energia’, la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole, razionale e virtuoso dell’elettricità in Italia. Ideata da Terna d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la campagna di comunicazione identifica una serie di comportamenti grazie ai quali è possibile contenere i consumi, e quindi i costi, in un’ottica di sostenibilità, risparmio economico e maggior efficienza energetica, a beneficio di tutti, cittadini e imprese.

L’app sul sistema elettrico, disponibile su tutti i device, è stata inoltre aggiornata con una nuova funzionalità: si chiama Ecologio e consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria di picco giornaliera in cui è preferibile consumare meno energia (dal lunedì al venerdì) e, quindi, poter scegliere consapevolmente di moderare il proprio fabbisogno riducendo i costi per l’intero sistema elettrico italiano.