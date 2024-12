Terna: Standard Ethics migliora il Corporate Rating a "EE+"

Terna, Standard Ethics migliora il Corporate Rating da "EE" a "EE+" confermando la leadership nella sostenibilità

Standard Ethics, una delle più autorevoli agenzie internazionali specializzate in rating non finanziari, ha annunciato oggi di aver migliorato il Corporate Rating di Terna, portandolo a "EE+" (equivalente a una valutazione di "Very Strong") rispetto al precedente "EE". Questo riconoscimento conferma la posizione di eccellenza della società guidata da Giuseppina Di Foggia all'interno della fascia "Sustainable", la più elevata secondo i criteri dell'agenzia.

Il miglioramento del rating è attribuito al valore strategico del Piano Industriale 2024-2028 di Terna, considerato un contributo concreto alla transizione energetica e alla sicurezza, oltre che allo sviluppo della cosiddetta Twin Transition, che combina innovazione digitale e sostenibilità. La società si distingue per l'attenzione agli aspetti sociali e occupazionali, in linea con i principi della Just Transition. Standard Ethics ha inoltre sottolineato l'impegno di Terna in iniziative orientate a obiettivi ambientali, come la riduzione delle emissioni e la promozione dell'economia circolare, e sociali, tra cui la valorizzazione della diversità, il sostegno alla genitorialità e il forte focus sulla sicurezza sul lavoro. L'agenzia ha messo in evidenza anche l'adozione da parte di Terna di un modello di governance e gestione delle tematiche ESG che rispetta le principali linee guida internazionali di Onu, Ocse e Unione Europea. Questo modello include un sistema avanzato di gestione dei rischi ESG e una rendicontazione non finanziaria allineata alle migliori pratiche del settore.

Secondo i criteri della Tassonomia Europea, il 99% degli investimenti del Gruppo Terna è considerato sostenibile. Per la prima volta nella sua storia, la società ha integrato il Piano di Sostenibilità nel Piano Industriale, dimostrando una chiara visione strategica basata su un modello di business sostenibile e su un impegno concreto verso una transizione giusta e inclusiva. L'attenzione agli impatti sugli stakeholder è parte integrante di questa visione. Questo riconoscimento di Standard Ethics consolida ulteriormente la leadership globale di Terna nel campo della sostenibilità. Tale posizione è rafforzata dalla presenza dell'azienda nei più importanti indici ESG internazionali, che testimoniano il suo impegno verso un futuro sostenibile e responsabile.