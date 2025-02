Terna lancia con successo un green bond da 750 milioni di euro per finanziare progetti sostenibili

Terna, conclusa con successo l'emissione di un green bond da 750 milioni di euro con durata di 7 anni

Terna ha portato a termine con successo l’emissione di un green bond in euro, a tasso fisso e destinato agli investitori istituzionali, per un valore nominale di 750 milioni di euro. L’operazione, che ha registrato un’elevata domanda da parte del mercato, ha visto richieste per un ammontare massimo pari a quasi cinque volte l’offerta iniziale. L’emissione si distingue per la qualità elevata degli investitori coinvolti e per la loro ampia diversificazione geografica.

Questo green bond è stato emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, che ha un plafond complessivo di 12 miliardi di euro e gode di un rating “BBB+” assegnato da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” attribuito da Moody’s. L’obbligazione avrà una durata di sette anni con scadenza fissata per il 17 febbraio 2032, offrendo una cedola annuale del 3,125%. Il titolo verrà collocato a un prezzo di emissione pari a 99,975% e presenterà uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 17 febbraio 2025.

I proventi netti derivanti da questa emissione saranno destinati al finanziamento di progetti green ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal Green Bond Framework di Terna, elaborato in linea con i “Green Bond Principles 2021” dell’International Capital Market Association e con la Tassonomia dell’Unione Europea, che punta a incentivare gli investimenti sostenibili. In occasione dell’emissione, sarà inoltre presentata una richiesta di ammissione alla quotazione presso il mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange.

Sotto la guida di Giuseppina Di Foggia, il Gruppo continua a perseguire una strategia improntata alla sostenibilità e alla crescita, con l’obiettivo di supportare la transizione energetica in corso e generare benefici concreti per il Paese e per tutti gli stakeholder. Per garantire trasparenza e qualità nelle proprie emissioni green, Terna ha predisposto un Green Bond Framework, disponibile sul sito ufficiale della società, accompagnato dalla “second party opinion” elaborata dall’advisor indipendente Moody’s.

L’emissione è stata realizzata con il supporto di un sindacato di istituti finanziari che hanno operato in qualità di joint-bookrunners, tra cui Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit.