Terna, riconosciuta tra i Top Employers 2025: premiata la People Strategy

Terna, confermata tra i Top Employers 2025: riconosciuta la People Strategy a conferma dell’obiettivo del Gruppo di consolidare una cultura organizzativa della crescita

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, è stata confermata tra i Top Employers 2025, secondo l’indagine svolta da Top Employers Institute, ente di certificazione globale che valuta e riconosce le aziende per le loro eccellenze nelle politiche e strategie Human Resources.

Il riconoscimento, conferito al Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, è il risultato di una approfondita analisi che ha valutato le modalità di gestione e valorizzazione del capitale umano da parte dell’azienda, contribuendo così al benessere delle persone e al miglioramento dell’ambiente di lavoro.

La survey realizzata ai fini della certificazione ha confermato gli elevati standard di Terna in 6 macroaree in ambito HR, esaminando 20 diversi topic e rispettive best practice, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e altri.

La certificazione Best Employers conferma il valore della People Strategy di Terna, avviata nel 2024 con l’obiettivo di consolidare una cultura organizzativa incentrata sulla crescita, il cambiamento e il merito, enfatizzando il rispetto delle persone e delle diversità, e revisionare i processi HR in azienda per agevolare lo sviluppo del proprio valore. Il nuovo modello, focalizzato sulle competenze e sulla valorizzazione del talento, favorisce la performance individuale e, quindi, anche organizzativa, facendo leva su responsabilizzazione e merito per incentivare la motivazione, l’ingaggio e il benessere.

Dal processo di certificazione emerge che i risultati migliori di Terna sono stati quelli relativi alle categorie “Steer”, dedicate alla People e Business Strategy e alla Leadership, e “Unite”, che si focalizza sui valori, sull’integrità, sulla Diversity&Inclusion e sulla sostenibilità. In queste aree Terna ha investito molto negli ultimi mesi lanciando e rendendo operativi nuovi modelli, tra cui quello di leadership, orientato al valore del rispetto, al quale è stato dedicato un ampio piano di formazione rivolto all’intera popolazione aziendale, oltre a essere stato inserito nella valutazione della performance. Anche la funzione Diversity&Inclusion ha realizzato numerosi progetti-chiave: dalla Certificazione per la Parità di genere, fino al programma Terna Ability, dedicato all’inclusione di persone con disabilità.

L’azienda ha ottenuto ottimi punteggi anche nell’area “Shape” che approfondisce le dimensioni dell’organizzazione e del cambiamento, del Digital HR e dell’ambiente lavorativo, tutti ambiti che hanno visto l’avvio di azioni significative: tra queste, il lancio della nuova organizzazione aziendale e progetti specifici dedicati al miglioramento dell’ambiente lavorativo in termini di spazi e modalità operative.

Relativamente all’Employee Listening, al Talent Acquisition e al Learning, sono state avviate diverse iniziative, tra le quali: la nuova edizione dell’eNPS (Employee Net Promoter Score, indagine di clima interna), la Talent Strategy, la piattaforma per il Continuous Learning dell’Academy aziendale, e il nuovo percorso di Onboarding, “Destinazione Terna”, per i neoassunti.

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, a dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo accordo sindacale che prevede un’ulteriore implementazione dell’istituto dello smart working che passa da un massimo di 8 a un massimo di 10 giorni al mese, con l’estensione di ulteriori 2 giorni per i genitori con figli entro i 6 anni. Inoltre, al fine di uniformare le opportunità di Welfare aziendale a tutto il Gruppo, il servizio di asilo nido, presente fisicamente solo nel polo di Roma, è stato di fatto ampliato, garantendo lo stesso beneficio economico a tutti i genitori contribuendo per il 60% alla spesa per la retta di frequenza dell’asilo sostenuta per i figli da 0 a 3.

Terna conta circa 6.200 dipendenti, ma i nuovi importanti investimenti e progetti saranno accompagnati anche da un considerevole aumento delle assunzioni, a supporto dello sviluppo delle attività, e da nuove competenze per gestire la transizione energetica e digitale. In tal senso, il Piano Industriale 2024-2028 prevede una crescita organica di ben 1.400 persone.