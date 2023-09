The Italian SEA Group: annunciato il varo del catamarano THIS IS IT

The Italian SEA Group: varato "THIS IS IT", il nuovo catamanaro a motore Tecnomar

The Italian Sea Group annuncia il varo di THIS IS IT, il catamarano a motore della flotta Tecnomar, lungo 43,5 metri e largo ben 14,5 metri con circa 750GT. THIS IS IT è una nuova entusiasmante presenza nel panorama dei catamarani che sfida le convenzioni con il suo design unico ed innovativo. Tradizione e innovazione si fondono dando vita ad un concetto di lifestyle e stile radicali, definiti da un layout dalle evidenti asimmetrie e da una silohuette decisa e accattivante avvolta da oltre 600 metri quadrati di imponenti vetrate.

Giovanni Costantino, Founder e CEO di The Italian Sea Group, ha dichiarato: "La realizzazione di questo straordinario progetto sfida la percezione del 'convenzionale', spingendoci a ripensare totalmente la frontiera dei parametri estetici. THIS IS IT nasce come connubio perfetto tra i desideri di un armatore audace e un brand come Tecnomar, in grado di raccogliere una sfida così ambiziosa ed impegnativa. Presenteremo in anteprima mondiale questo iconico yacht in occasione del Monaco Yacht Show".

L’ispirazione è tecnologica, chiaramente distante dalla tipica progettualità dello yachting e maggiormente in feeling con l’architettura civile. Le linee esterne, sinuose e morbide, rimandano a qualche fantastica creatura marina sfidando la nostra percezione di ciò che è realmente possibile. Un progetto che va oltre gli schemi, che stabilisce un nuovo punto di riferimento nascendo già come progetto iconico.