The Italian Sea Group, conclusa con successo la prima edizione del Vision Brokers Day

The Italian Sea Group, conclusa la prima edizione del Vision Brokers Day: presenti i 60 broker più influenti nel mondo dello yachting

Si è appena conclusa con un grande successo la prima edizione del Vision Brokers Day organizzato da The Italian Sea Group, un evento esclusivo che ha visto la partecipazione dei sessanta broker più influenti nel mondo dello yachting, provenienti da diverse nazioni. L’incontro, che si è svolto nell’arco di due giorni presso la sede centrale di Marina di Carrara, ha offerto ai professionisti del settore un’opportunità unica per approfondire la realtà produttiva di The Italian Sea Group. Durante l'evento, i partecipanti hanno avuto modo di scoprire la vasta gamma di prodotti distintivi dei diversi brand, conoscere la strategia commerciale dell'azienda e apprezzare il know-how che la contraddistingue.

Il workshop ha messo in evidenza l’importanza fondamentale dell’ufficio Ricerca & Sviluppo, sottolineando come l’innovazione e la personalizzazione siano al centro della visione aziendale. Inoltre, è stato presentato il notevole impegno di The Italian Sea Group nell’affrontare una sfida industriale senza precedenti, con la simultanea costruzione di un numero di mega e giga yacht che probabilmente non ha mai avuto pari nella storia dello yachting.

Per gestire questa sfida con efficacia, l’azienda ha introdotto un innovativo modello di Industrial Process & Planning, adottando metodologie avanzate e software provenienti da settori ad alta ingegnerizzazione, come quello automobilistico. Questo approccio permette di coordinare l’intero ciclo produttivo in modo strutturato, ottimizzando ogni fase della costruzione e garantendo la massima precisione. Durante l’evento, i broker hanno avuto l’opportunità di visitare l’intero cantiere navale, esplorando anche i dipartimenti di progettazione 3D per la carpenteria e gli arredi, un caso unico in Italia. Questa integrazione tra design e produzione consente di ridurre i margini di errore e di ottimizzare ogni fase del processo, garantendo un livello elevato di personalizzazione.

La visita alle Business Unit interne, come l’Acciaieria e la Tappezzeria, ha messo in luce un altro aspetto distintivo di The Italian Sea Group: la capacità di gestire internamente una parte significativa delle lavorazioni, senza dover ricorrere in misura prevalente a fornitori esterni. Questo approccio consente all’azienda di mantenere il controllo diretto sulla qualità, migliorando costantemente la gestione dei costi e dei processi produttivi. La decisione di gestire internamente gran parte delle lavorazioni, insieme all’esclusivo utilizzo della progettazione 3D, permette a The Italian Sea Group di preservare e valorizzare il proprio patrimonio di competenze e know-how.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito di questa prima edizione di Vision Broker’s Day”, ha dichiarato Gianmaria Costantino, Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group. “L’evento ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare i rapporti con i broker internazionali, creando nuove opportunità di partnership e consolidando ulteriormente la nostra presenza globale. La grande affluenza e l’interesse dimostrato dai partecipanti confermano il valore della nostra visione e delle nostre capacità”.

Con questo evento, The Italian Sea Group ha ribadito il proprio impegno nell’evolversi continuamente, affinando processi, competenze e soluzioni per rispondere alle crescenti aspettative del settore e consolidando il proprio ruolo di leader nella nautica di lusso internazionale.