The Italian Sea Group: prosegue l’outfitting del gigayacht Admiral 100mt, il più grande in Italia

The Italian Sea Group: continuano le operazioni di outfitting del gigayacht Admiral 100mt, attualmente il più grande in costruzione in Italia

Nel cantiere di Marina di Carrara proseguono le operazioni di outfitting dell'ammiraglia Admiral 100 metri, attualmente lo yacht più grande in costruzione in Italia. Questo capolavoro, espressione dell'eccellenza italiana per design, forme e soluzioni stilistiche, rappresenta un punto di riferimento per la nautica di lusso.

Progettato dallo studio Winch Design e gestito dalla società di consulenza Magnitude Yachts, il gigayacht unisce linee classiche, eleganza contemporanea e una straordinaria attenzione all’eco-sostenibilità. La combinazione di tecnologie all'avanguardia e un sistema di propulsione diesel-elettrico innovativo ne fanno un modello di eccellenza ingegneristica e prestazionale. Tra le caratteristiche più distintive, troviamo una pista di atterraggio per elicotteri certificata, una piscina di grandi dimensioni, una lussuosa spa, un salone multi deck e spaziose cabine per gli ospiti, elementi che consolidano lo yacht come simbolo della nuova generazione della nautica di lusso. Gli esterni, caratterizzati da una straordinaria eleganza, insieme alla forte attenzione per l’ecosostenibilità, sottolineano il valore distintivo di questo motoryacht.

“Confermiamo con questo progetto il nostro know-how e le nostre specifiche competenze nella costruzione di mega a giga motoryacht di grandi dimensioni”, ha dichiarato Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group. “Siamo soddisfatti di come procede la produzione di questo yacht, il più grande in costruzione in Italia, e della collaborazione con partner internazionali prestigiosi quali Magnitude Yachts e Winch Design, con i quali si è instaurata una forte sinergia professionale che garantirà sicuramente un risultato eccellente”.

Anche Magnitude Yachts ha espresso soddisfazione per l'andamento del progetto: “Magnitude è lieta che questo importante progetto di livello mondiale stia avanzando bene nell'avvio della nuova fase di costruzione in Italia. È il secondo dei tre progetti costruiti da The Italian Sea Group sotto la nostra gestione e si aggiunge alla crescente presenza globale dei progetti Magnitude in tutto il mondo. Il nostro principio guida è quello di fornire uno yacht di qualità eccellente, di alto valore e consegnato nei tempi definiti con l’armatore”.

Winch Design, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza di Project ‘597’: “Winch Design ha curato gli esterni e gli interni di Project '597', un progetto di punta e di riferimento per The Italian Sea Group e per l'industria dei gigayacht. Stile di vita, avventura e divertimento si fondono in un progetto che incarna il nostro impegno per l'innovazione, utilizzando un'ampia lavorazione del vetro per creare un design decisamente audace. Siamo entusiasti di vedere il progredire di questo ambizioso progetto”.