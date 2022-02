The Longevity Suite, Roberta Benaglia e Boris Collardi nuovi soci

Gli aumenti di capitale serviranno per rafforzare la leadership italiana, che ad oggi conta 16 centri nelle città italiane più strategiche

Nuove importanti novità in Longevity Suite: grazie al grande appeal che i settori dell’antiage, della longevità e del benessere hanno acquisito sugli investitori, The Longevity Suite, evoluta Biohacking & Antiage City Clinic europea, ha raccolto aumenti di capitale per € 3.800.000 negli ultimi 24 mesi.

Gli aumenti di capitale serviranno per rafforzare la leadership italiana, che ad oggi conta 16 centri nelle città italiane più strategiche, e iniziare la conquista dell’Europa partendo dall’apertura in Svizzera, Spagna e Francia, per diventare la Biohacking & Antiage City Clinic numero uno in Europa.

Novità anche per il Longevity Advisor Board, comitato di indirizzo per lo sviluppo strategico della società che vede l’ingresso, accanto a Marco Bizzarri (CEO di Gucci), Luca Poggi (Advisor finanziario e membro del Cda di IMA) e Tino Cennamo (ex CEO di Disney Italia e Apple Computer Italia) di due nuovi soci: Roberta Benaglia e Boris Jean Collardi.

Roberta Benaglia è fondatrice, partner e Ceo di Style Capitl Sgr. Nel 2007 ha contribuito al lancio e alla gestione del fondo DGPA Capital, quale responsabile degli investimenti del fondo in ambito “Fashion & Luxury”. In particolare, Roberta ha seguito Twin-Set, Sundek, operazione Damiani ed è stata nel Consiglio di

Amministrazione con ruoli esecutivi e Golden Goose con il ruolo di CEO e presidente. Ad oggi ricopre il ruolo di Presidente del CdA di Zimmerman Esecutivo Presidente di MSGM, Presidente di forte_ forte e Board Member di Luisa Via Roma.

Boris Jean Collardi per 12 anni ha ricoperto il ruolo di CFO della divisione Private Banking e COO Europa Medio Oriente e Nord Africa. Nel 2006 è entrato a far parte di Bank Julius Baer in qualità di COO e successivamente è diventato Ceo della Divisione Investment Solutions. È stato nominato Ceo di Julius Baer Group and Bank nel 2009, che ha guidato con successo fino alla fine del 2017 quando ha lasciato per entrare a far parte del Gruppo Pictet come uno dei 7 Managing Partner fino ad agosto 2021. Boris inoltre, è membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato della Direzione generale del Consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri.