Tim, al via contratto di espansione 2022-24 con i sindacati

TIM: sottoscritto il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le organizzazioni sindacali di categoria

TIM ha sottoscritto oggi presso il MLPS-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le rappresentanze sindacali di categoria il contratto di espansione 2022-2024. L’accordo coinvolge oltre alla capogruppo TIM, anche Olivetti, Noovle, Sparkle e Telecontact Center. Il contratto di espansione si pone a sostegno del processo di trasformazione aziendale e del rinnovo delle competenze tecnico-professionali, nonché dell’esigenza di garantire, attraverso un piano di assunzioni, la presenza di nuovi profili professionali.

Le parti hanno dunque siglato l'intesa a partire dal 10 agosto 2022, fino al 29 febbraio 2024 e prevede quattro pillar: un progetto di formazione e riqualificazione, con coinvolgimento di circa 30.000 lavoratori, riduzioni dell’orario di lavoro, per circa 30.000 lavoratori, articolate su tre distinte percentuali (10%, 15% e 25%) e differenziate per ambiti organizzativi, nonchè un piano complessivo di accompagnamento volontario alla pensione, riferito a 2.200 lavoratori che si troveranno, entro il 30 novembre 2023, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile al trattamento pensionistico.

Inoltre, per coloro che usciranno dall’azienda nel 2023 è prevista, fino al momento dell’uscita, una riduzione oraria fino al 100% dell’orario di lavoro (c.d. “pre-scivolo”). Il piano di accompagnamento segue l’accordo ex art. 4, sottoscritto lo scorso 7 giugno al fine di favorire l’esodo volontario di un numero massimo complessivo pari a 1.200 unità in possesso dei previsti requisiti. Previsto, infine, un programma di assunzioni complessivo per specifici profili professionali compatibili con il piano di Trasformazione, a partire dal secondo semestre 2022.